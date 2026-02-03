90萬買彩券不中獎憤而索償　被法院駁回︰應保持理性

根據《安徽商報》，張某經營彩券專營店。何某某（化名）用2023年9月起微信將欲購買的彩券內容傳送給張某，張某在店內購買彩票並傳送照片力證已「真金白銀」付款。何某某多次填寫大額度預約通知單，購買金額高達90萬元人民幣（約101萬港元）的彩券，款項由何某某支付至張某的帳戶。

何某某認為，張某身為彩票管理中心的代銷人員，以微信網路引導式宣傳、售彩、收款、開彩的行為屬違法。他要求確認雙方之間的購買彩券合約無效，並要求張某及彩票管理中心歸還購相關金額及利息。

法院審理指，張某與彩券管理中心為代銷關係，認為張某在微信群等地方宣傳中獎的圖片，是展示其他人中獎的事實，並不必然導致看見該內容的人大額購買彩券。因此何某某提供的證據，無法證明張某在其購買彩券前引導或誘導。

賣方提供相關風險訊息