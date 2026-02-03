90萬買彩券不中獎憤而索償　被法院駁回︰應保持理性

安徽合肥市包河區法院近日審理特殊案件。一名男子豪擲90萬元人民幣購買彩券，因不中獎控告彩券行老闆及彩票管理中心，要求賠償損失。法院審理後駁回男子的訴訟請求。
根據《安徽商報》，張某經營彩券專營店。何某某（化名）用2023年9月起微信將欲購買的彩券內容傳送給張某，張某在店內購買彩票並傳送照片力證已「真金白銀」付款。何某某多次填寫大額度預約通知單，購買金額高達90萬元人民幣（約101萬港元）的彩券，款項由何某某支付至張某的帳戶。
何某某認為，張某身為彩票管理中心的代銷人員，以微信網路引導式宣傳、售彩、收款、開彩的行為屬違法。他要求確認雙方之間的購買彩券合約無效，並要求張某及彩票管理中心歸還購相關金額及利息。
法院審理指，張某與彩券管理中心為代銷關係，認為張某在微信群等地方宣傳中獎的圖片，是展示其他人中獎的事實，並不必然導致看見該內容的人大額購買彩券。因此何某某提供的證據，無法證明張某在其購買彩券前引導或誘導。
賣方提供相關風險訊息
法院續指何某某應當知道購買彩券並不必然中獎。且因何某某購買彩券金額較高，張某透過微信將大額購彩風險訊息和大額度預約通知單發送給何某某，何某某均在購買彩券當天後填寫。
張某多次告知何某某應理性投注、購彩需謹慎，但何某某置之不理，不應在不中獎後，就將沒有中獎的彩券認定為損失。
法院進一步指，張某在收到購彩款後，在彩票管理中心授權的實體銷售點銷售並列印彩券，將購彩款轉入相應帳戶，並不屬於網路銷售彩券。因此，何某某與張某之間的購彩合同並非無效合約。法官並提醒，購買彩券時應當保持理性、謹慎的態度，切勿大額盲目購買，造成不必要的損失。
