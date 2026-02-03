湖北精神病院倡「免費住院」呃醫保 病人被當搖錢樹難出院

湖北傳出「藉治療精神病騙取醫保」醜聞。記者調查發現，湖北襄陽、宜昌多間精神病醫院，以「免費住院」為誘餌招攬病人，實際透過虛構醫療項目騙取醫保。精神病院不僅服務真正的病人，甚至將沒有患精神病的人及老年人列入住院名單，連院內護理員與保安都辦了入院手續。 《新京報》報道，在襄陽的一間精神病醫院，醫生向病人家屬承諾，「不用錢，醫藥費和生活費全免，可以住一年！」不只該醫院，該市多間精神病醫院都承諾能「免費住院、免費接送」。部分醫院甚至表示連生活費都可免繳，唯一的條件是希望病人能「住久一點」。

2025年12月，《新京報》記者以護理員身份，先後於襄陽宏安精神病醫院和宜昌夷陵康寧精神病醫院工作。他驚訝發現許多住院病人看起來並無明顯精神異常，其中還有不少老年人。有醫護人員直言，有些人住進來就是為了養老。 醫院還將沒有患病的人住院，有醫生更稱，可以協助虛構精神病病歷。醫院為達到讓病人長期住院的目的，千方百計阻撓出院，甚至以「假出院」方式規開監管，病人每隔一段時間辦理出院手續，實際仍在醫院居住。一名住院5年的病人直言，「相當於在監獄坐了5年監」，醫院甚至曾發生住院者疑因長期未能出院，然後輕生。

有病人直言，醫院不敢讓他們出院的另一個原因，是醫院擔心不少病人出院後就不會再入住醫院。醫院為保證收入，不會讓他們出院。 職員涉掌摑及用水管打病人 任護理員的記者期間多次目睹醫護人員毆打病人。有護理員掌摑、用腳踢，甚至用水管打病人。醫院甚至還會挑選部分病人為醫護人員工作，「每個月給他們百多元，讓他們買煙」。 至於醫院為何能讓病人免費住院？關鍵在於醫院在這些病人住院期間，虛構大量治療套取醫保。以記者任臥底的醫院收費系統為例，一名病人住院90日費用為12,426元人民幣，其中治療費達6,000多元，包括心理治療、行為矯正治療等。但病人自稱，他每天幾乎只吃藥，沒聽說過這些治療。有醫生承認醫院醫療設備不足，「做電腦斷層掃描的設備都沒有」。

介紹病人住院可獲分成 這些醫院為爭奪病人，還會動員員工宣傳招攬。有醫護人員透露，只要介紹新病人住院就可獲得分成，「這邊每介紹一個病人可獲400元，我之前的醫院則為1000元」。 長期關注醫保亂象的人士指，這些騙取醫保的精神病醫院只是把病人當「搖錢樹」，並不會真心治療，「這些醫院配備的醫護人員下嚴重不足，醫療設施設備缺乏，也沒有能力去治病」。 醫改專家徐毓才認為，在內地積極打擊欺詐騙醫保前提下，部份精神病醫療機構的存在，一方面與精神病醫院制度封閉有關，社會、病人和病人家屬都無能力監督。另一方面，也與病人缺乏一定自理和認知能力有關。