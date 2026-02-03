「足金」掛墜一日刮花　檢出鐵銀鈀　周生生：涉事產品符合國家足金標準

有消費者發現其新購買的足金掛墜，在佩戴一天後即被刮花。(央廣網)

早前，據內地傳媒報道，有消費者發現其新購買的周生生足金掛墜，在佩戴一天後即被刮花，決定自行送檢，並檢測出含銀鐵鈀的雜質。周生生表示高度重視，已經嚴肅地完成調查，該附屬公司周生生（中國）已於周三（4日）將涉事足金產品送交內地政府相關部門檢驗。檢測結果顯示，該產品之金含量符合國家足金標準要求，屬正品足金。

周生生補充，該結果亦符合香港《商品說明（標記）（黃金及黃金合金）令》所訂「足金」含金量之標準。

周生生表示，第一時間覆核當時出廠批次的破壞性檢測報告，報告顯示該批次貨品質量完全符合國家相關標準。周生生指，在周二（3日）已將同批次同款掛墜送檢至國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司（NGTC），採用X射線熒光光譜儀（XRF）進行檢測，該福袋貨品的檢測結論為足金飾品。NGTC對該貨品隨機選取3個檢測點，檢測所得金含量結果依次為99.99%、99.99%、99.98%。