「足金」掛墜一日刮花 檢出鐵銀鈀 周生生：該批次貨品符合國家標準

據內地傳媒報道，有消費者發現其新購買的周生生足金掛墜，在佩戴一天後即被刮花，決定自行送檢，並檢測出含銀鐵鈀的雜質。周生生發聲明回應，針對顧客反饋的情況，公司高度重視，第一時間覆核檢測報告，報告顯示該批次貨品質量完全符合國家相關標準。
周生生表示，第一時間覆核當時出廠批次的破壞性檢測報告，報告顯示該批次貨品質量完全符合國家相關標準。周生生指，在周二（3日）已將同批次同款掛墜送檢至國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司（NGTC），採用X射線熒光光譜儀（XRF）進行檢測，該福袋貨品的檢測結論為足金飾品。NGTC對該貨品隨機選取3個檢測點，檢測所得金含量結果依次為99.99%、99.99%、99.98%。
周生生表示，感謝社會各界的關注和監督，正全力配合相關部門開展工作，相關進展將及時公布。
近日廣東清遠消費者李女士向官媒央廣網表示，新購買的足金福袋掛墜，在佩戴一天後即被刮花，並出現白色痕跡，對飾品含金量產生懷疑，共自行將掛墜送檢後發現，掛墜不同點位金含量數據存在差異。
李女士提及，在1月5日在廣東省清遠市的周生生店花費2,306元人民幣購入一個足金福袋掛墜，並在1月13日首次佩戴後，次日便發現掛墜表面出現明顯刮痕和白色痕跡。李女士對此感到困惑，並在17日，前往門店查詢，但對方將其歸因於李女士佩戴不當或接觸化妝品，並僅稱只可返廠修復，拒絕退貨。
對掛墜含金量產生懷疑，李女士於27日自行前往一家黃金回收店，使用對掛墜進行多點位檢測，發現一個點位的金含量為99.99%，符合足金標準，但其他點位的數據卻出現顯著差異，分別為96.21%、83.35%，而最低的一個點位金含量僅為64.37%。檢測報告還發現，掛墜中含有鐵、銀、鈀等其他金屬元素。
隨後，李女士向當地的市場監管局投訴。當局指已接到李女士的投訴，監管部門工作人員表示，由於李女士的檢測屬私下進行，建議雙方協商將飾品送交第三方專業機構進行正式鑑定，以得出客觀結論。
在1月31日周生生回覆央廣網稱「可提供退貨」，並表示願意安排人員陪同李女士前往國家認可的權威珠寶檢測機構檢測。2月3日，周生生發布情況通報，表示高度重視顧客反映的相關事宜，正積極開展相關工作，相關進展將及時同步。