「足金」掛墜一日刮花 檢出鐵銀鈀 周生生：高度重視

有消費者發現其新購買的足金掛墜，在佩戴一天後即被刮花。(央廣網)

據內地傳媒報道，有消費者發現其新購買的周生生足金掛墜，在佩戴一天後即被刮花，決定自行送檢，並檢測出含銀鐵鈀的雜質。周生生在微博回應，稱高度重視顧客反映的相關事宜，正積極開展相關工作，相關進展將及時同步。

近日廣東清遠消費者李女士向官媒央廣網表示，新購買的足金福袋掛墜，在佩戴一天後即被刮花，並出現白色痕跡，對飾品含金量產生懷疑，共自行將掛墜送檢後發現，掛墜不同點位金含量數據存在差異。