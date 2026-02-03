陝西醫院直播「婦科手術」 5萬人任睇私隱部位 院方澄清：平台授課

陝西省有醫院爆出嚴重醫療私隱爭議，有醫生為婦科病人做手術，網上直播全過程，但將病人私隱部位直接出街，高峰期觀看人數達5萬多人，遭多名網民舉報後才中斷直播。涉事醫院指已關注到事件，正在處理，婦科解釋「該直播是於在平台上授課，並沒有做手術」。咸陽市衛健委指已關注到事件，正在介入調查。

衛健委：介入調查 涉事醫院為陝西中醫藥大學附屬醫院的婦二科，有醫生近日於網上平台直播手術過程，直播畫面顯示，女性患者躺在手術台上，下身隱私部位直接暴露。有網民表示，原本還以為是普通手術，看清的時候驚呆了，沒想到醫院會把這樣的手術過程直播出來。有人質疑女患者是否知情，即便知情，這樣的畫面也不宜公開直播。多名網民通過社交平台曝光此事，稱直播間熱度持續攀升，高峰期觀看人數達5萬多人，有人在直播間彈幕開黃腔。該直播間被舉報後，中斷直播。

陝西中醫藥大學附屬醫院回應稱，已經關注到此事件，目前正在處理中。醫院經向婦二科了解，該直播是在平台上授課，並沒有做手術，「我讓他們把這個停掉了，下一步看看到底怎麽回事。」對於後續的處理，該工作人員表示，如果有必要，肯定要對相關人員進行處理。咸陽市衛健委一名工作人員表示，已經關注到此事，相關科室已介入調查。