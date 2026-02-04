熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Feb-04 11:22
更新：2026-Feb-04 11:22

澳門學校下架朱古力產品？　咖啡因影響健康倡「少選為佳」

分享：
澳門教育及青年發展局最新規定，全澳中小學的小賣部及自動販賣機須把朱古力奶等所有含有朱古力的零食全部下架。(澳廣視畫面)

澳門教育及青年發展局最新規定，全澳中小學的小賣部及自動販賣機須把朱古力奶等所有含有朱古力的零食全部下架。(澳廣視畫面)

adblk4

澳門學校均有小賣部及自動販賣機，社交平台近日有帖文指根據教育及青年發展局最新規定，全澳中小學的小賣部及自動販賣機須把朱古力奶等所有含有朱古力的零食全部下架，原因是朱古力的原料可可豆含有微量咖啡因，影響學生健康，局方表示，結合衛生局的專業意見，過量攝取咖啡因對體重較輕仍發育中的兒童和青少年健康影響較大，建議將朱古力製品歸類為「少選為佳」。

校方逐步調整售賣食品飲品

有中學的健康促進人員指，小賣部的產品是根據衛生局指引分為紅、黃、綠標誌分類，朱古力類產品屬紅色產品，教青局建議紅色產品不適合於學校販賣，目前朱古力逐步已經下架，「賣光了就沒得賣了」。澳門營養學交流協會指出12至17歲青少年每日攝取的咖啡因不適宜超過100毫克，單次攝取不宜超過50毫克，12歲以下兒童更需進一步減少攝取，如超出標準可能會導致心悸、手震、專注力下降等影響學習表現。以朱古力奶為例，小朋友每一份去飲應只能夠飲半盒，因高糖分、高脂肪和少量咖啡因會引發分神或疲倦，影響到上課學習。

adblk5

教青局表示鑒於是次檢視的相關朱古力製品有一定含量的咖啡因，結合衛生局的專業意見，過量攝取咖啡因對體重較輕、仍在生長發育中的兒童和青少年健康影響較大，故建議將產品歸類為「少選為佳」，當局已與學校和服務供應商溝通，按照建議逐步調整校內售賣的食品和飲品，共同為學生營造健康飲食校園環境。

ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

ADVERTISEMENT

請你食南記粉麵襟撈早餐！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務