內地去年糧食產量1.43萬億斤　農民人均可支配收入增6%達2.4萬元

中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，去年糧食產量達1.43萬億斤，連續兩年穩定在1.4萬億斤以上，創歷史新高，農民生活水平也顯著提高，去年農民人均可支配收入達24,456元，較對上一年實際增長6%。 去年人均糧食達508.9公斤 韓文秀說，雖然近年自然災害多次發生，但糧食連續多年豐收，去年人均糧食佔有量達508.9公斤，超過國際公認安全線，糧食供應豐富、市場平穩、儲備充足，農業生產技術條件顯著提升，糧食供應和需求保持平衡格局。昨日公布的2026年《中央一號文件》提出多項重點任務，要提升農業綜合生產能力和質量效益、積極促進農民穩定增收，將糧食產量穩定在1.4萬億斤左右。

中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東說，近年農民收入穩定增長，城鄉居民收入差距持續縮窄，但部分農產品價格仍然較低迷，農民工穩崗就業壓力大，增收形勢不容樂觀。 祝衛東指出，《中央一號文件》針對新形勢提出多項增收措施，包括要統籌用好價格補貼和保險政策，穩定農民務農種糧收益，促進重要農產品價格保持在合理水平；也要實施補貼政策、鼓勵地方開展糧油種植專項貸款貼息試點，希望給予農民真金白銀支持；並要強化稻穀、小麥和玉米保險保障，支持發展地方特色農產品保險，提高理賠效率，防範自然風險和市場風險。

祝衛東又說，文件提出要圍繞農業科技創新，拓展應用場景，現時全國已有超過30萬部農用無人機，現時無人機已成為農民必不可少的新農具，要促進人工智能與農業發展相結合、拓展無人機、物聯網和機械人應用場景，讓更多新質生產力成為現代農業發展的新引擎。 原文刊登於 香港電台