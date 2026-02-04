中國2027年起禁使用隱藏式車門把手 全球首例

由工業和信息化部組織制訂、國家市場監督管理總局和國家標準化管理委員會，近日聯合發布《汽車車門把手安全技術要求》，明年1月1日起實施，要求在中國銷售的汽車，除了車尾門之外，其餘車門都要配置機械式車門外把手和車門內把手，即使在事故或斷電情況下處於鎖住狀態，車門也應能手動打開，意味電動車使用的隱藏式門把手被禁，已獲監管機構批准並即將進入中國市場的車輛，應於2029年1月前修改其設計以符合要求。。

潛在安全風險引發關注

隱藏式車門由Tesla首創，小米等中國電動車品牌隨後採用這種設計，是新能源車區別於傳統燃油車的重要外觀特徵。車門把手可透過遙控鑰匙、手機或手動按壓的方式開啟。不過，這一設計潛在的安全風險近年在美國和中國都引發關注，包括增加了汽車碰撞、起火事故中潛在的逃生與救援風險。

內地早前發生多宗引發高度關注的致命車禍，其中包括兩宗涉及小米電動車起火事故。事故中車門疑似因斷電而無法打開，造成車內人員既無法逃生，最終身亡。目前，Tesla的隱藏式車門把手亦正受到美國當局的安全調查，歐洲監管機構亦考慮制定相關規定。