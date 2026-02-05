小米傳解散SU7 Ultra銷售團隊　疑與銷情欠佳有關

曾被小米創辦人雷軍揚言要成為「地表最快四門車」的明星車款SU7 Ultra，驚傳銷售團隊解散，內媒披露，該團隊1月底已正式解散，銷售權限下放至普通門市，團隊內部分人員離職，另有部分轉到其他職位。

內媒《大象新聞》報道，一名該團隊銷售人員證實：「現在這款車已不再設立專屬團隊，普通銷售也可以直接接待與成交。」該團隊此前要求應徵者具備豪華車或高性能車銷售經驗，月薪達3萬人民幣（約3.38萬港元）。雷軍及高層還曾表示，團隊成員對產品理解深入，不少人甚至具備賽車駕駛經驗。