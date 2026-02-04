習近平先後與普京及特朗普談話

國家主席習近平周三(4日)先後與俄羅斯總統普京及美國總統特朗普談話。他與普京進行視像會面時，向普京總統和俄羅斯人民致以新春的良好祝福，表示今天恰逢中國農曆立春，象徵著春回大地，代表著新的開始。他願同普京總統在這充滿美好寓意的一天共同擘畫中俄關係新的藍圖。普京表示，立春時節萬物復蘇，俄中關係也將蓬勃發展，奮發向上。祝願習近平主席和中國人民新春快樂、龍馬精神、馬到成功。克里姆林宮表示，普京接受習近平邀請，今年上半年到訪中國。

新華社報道，習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年，中方將更加積極主動擴大高水平對外開放，同包括俄羅斯在內的世界各國共享發展新機遇。今年也是中俄戰略協作伙伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

習近平表示，開年以來，國際形勢愈發動蕩。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

普京表示，過去一年，俄中共同紀念二戰勝利80周年，堅定維護俄中人民付出重大犧牲贏得的世界和平，捍衛歷史真相。兩國貿易、能源、科技、農業等領域合作走深走實，人文交流日益密切，文化年取得圓滿成功，互免簽證政策讓兩國人民往來更加便利。展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮，促進教育、文化等領域人文交流，造福兩國人民。面對複雜多變的國際形勢，俄方願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。兩國元首還就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換了意見。