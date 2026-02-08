中國每年買石油花多少錢？由出口國變最大進口國

出口國變最大進口國 中國每年買石油花多少錢？

上世紀50年代中國發現大慶等大型油田後，石油進入自給自足階段，並在70年代開始有能力出口。當然，能夠實現自給自足和出口，除儲量和產能，還取決於本身的需求。 用更直白的說法，是那時期中國經濟落後，對石油需求量並不高，所以石油夠自用之餘還有「富餘」可以出口。

此後中國石油消費量繼續攀升，2001年是一個重要節點，當年中國加入世貿組織，製造業和經濟發展再提速。 到2010年，中國便取代美國成為製造業第一大國，成為了「世界工廠」。此際中國石油消費量增至4.4億噸，原油進口量和佔比愈來愈高。2015年左右，中國原油進口量超越美國，自此一直保持最大原油進口國的位置。 有一點要注意，中國雖然是最大原油入口國，石油消費量卻從未超越長期排第一的美國。美國雖然消費量更大，然而本身擁有足夠多石油，對進口依賴程度完全可以降低。2010年代後期美國積極開發頁岩油後，更可以大量出口石油。

中國在進21世紀的第三個十年後的情況如何？資料顯示，中國大陸2023年的石油消費量已超7.5億噸，佔全球的大約16%，仍是世界第二。同年中國的原油產量雖然維持在2億多噸的高水平，惟已經約70%石油依靠進口。 對外依存度過高 存在風險