九寨溝冬天景色｜銀裝白雪不一樣的冰封國度

被譽為最具生態環保價值的景點——九寨溝，一直是中外遊客最喜愛的景點，仿佛是一顆顆翡翠的湖光山色沁人心脾，不過原來在冬天，九寨溝也有不一樣的美景？ 最近接連降溫的天氣終於讓香港迎來了入冬的感覺，雖然不能即時遠赴外地賞雪，但不妨遙距欣賞一下中國最美的冬季風景。 文章出處： 「當代中國」網站 冬季必到打卡 九寨溝賞銀色美景 俗語說，「九寨四時，風景各異」。一直以來，喜歡中國旅遊的旅客們都喜歡在春秋兩季來到九寨溝旅遊，原因是這兩個季節天氣最好，而且不熱不冷，最適合欣賞九寨溝的自然風光。

但其實春秋之間充滿詩情畫意的九寨溝，在冬天的美景也不遑多讓，也可說是其中一個冬季旅遊必到之處。 冬日的九寨溝，樹林和山巒都換上銀裝，瀑布結冰、湖泊靜止，有如進入一個寧靜的冰封國度一樣，是中國旅遊其中一個最美的風景點。

九寨溝約10月起落雪 九寨溝大約每年10月就開始下雪，各處山峰都會開始積雪，如果遇上深冬時分，遊客還有機會遇上漫天飛雪，風景如夢似幻。 但九寨溝的風雪美景，不同於北方的寒冬積雪，不是那種厚重的冰封感覺，反而是一種寧靜致遠的景象，別有一番風情。

九寨溝賞雪小貼士 日夜溫差大 在冬季，瀑布變成一幅幅冰雕畫像，並與湖面的藍藍綠綠的湖水互相輝映，成為獨樹一幟的美景；面對這潔白而高雅的景色，讓遊客忘記塵世間的紛爭。

不少遊客擔心冬天來九寨溝會太冷，其實冬季的九寨溝平均氣溫大約3至5度，但晝夜溫差大，尤其早上有陽光的時間，日照充足，令體感氣溫非常舒適。 不過晚上氣氛會急促下降，尤其高海拔的景點，氣溫更低，如果遇上下雪，氣氛有可能跌至零下10度，遊客需要有充足保暖衣物才適合步行到各處景點。

還有一點值得留意，冬季是九寨溝的淡季，每年11月至翌年3月，九寨溝的門票將按照淡季收費，比旺季價格下調超過一半，性價比更高。 春之花草、夏之飛瀑、秋之黃葉、冬之白雪。九寨溝四季景色各有不同，構成最美的自然景象，熱愛到中國旅遊的旅客們，決不能錯過九寨溝四季美景的任何一個。