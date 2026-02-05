食客誤認謝霆鋒開茶餐廳　晚膳不適索賠遭拒　店方：合夥人也叫「鋒」(有片)

浙江電視台6頻道節目《1818黃金眼》近日報道，1月18日，張先生和友人前往杭州錢江新城的來福士中心商場晚飯，在一間名叫「鋒 香港滋味」的港式茶餐廳享用了138元的精品雙人餐。張先生受訪時表示，謝霆鋒曾做過美食欄目，在杭州比較有名，加上風味餐廳有一個突出的「鋒」字，誤以為是謝霆鋒開的店。用餐後大概半個小時，兩人開始出現腹脹、噁心、反酸、反胃等症狀。翌日到醫院求診，被診斷為「胃腸功能紊亂」，開了兩盒消炎藥，共花了35元醫藥費。

張先生向餐廳索賠35元醫藥費及要求退還餐費，平台「服務進度詳情」顯示，商家未能同意退款，協商退款失敗。張先生透露，商家以非「食源性問題」拒絕賠償。醫院則稱，「食源性問題」涉及「食物中毒」，醫生不會輕易開具相關證明。張先生將向職能部門反映情況。商家未能同意退款，協商退款失敗。 強調未做過「聯想」宣傳 商家稱，收到張先生的診斷報告後，發現他沒有嘔吐、腹瀉等病症，也沒有結論能證明他胃部不適是在其餐廳進食了不清潔的食物導致，建議張先生向職能部門申訴，餐廳會配合調查，若證明與餐廳食品相關，會負起責任。商家又回應，店名中的「鋒」字來源於一位香港合夥人的名字，嚴正聲明與謝霆鋒無關，強調未做過任何令人聯想與謝霆鋒有關連的宣傳。每當有顧客詢問時，都會直接說明情況。