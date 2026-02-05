哈利波特反派成馬年吉祥物！諧音「馬份春聯」意外爆紅

隨著2026農曆馬年即將到來，內地街頭與社群媒體出現了一位令人意想不到的「賀歲吉祥物」。在《哈利波特》系列電影中飾演反派「馬份」（Draco Malfoy）的男星費頓（Tom Felton），其劇中形象正成為內地年輕人爭相張貼的春聯主角。

《CNN》報道，近期內地社交平台湧現大量創意春聯與短片，網友將馬份標誌性的金髮壞笑表情印在春聯上，並配上「馬上有福」、「福氣臨門」等祝福語。更有人將印有馬份頭像的春聯貼在雪櫃或家門口，甚至在電商平台引發熱銷。一名消費者在評價中寫道：「2026年請帶給我好運吧，少爺（粉絲對馬份的暱稱）！」這股現象顯示出經典影視文化與本土傳統節慶融合的獨特趣味。