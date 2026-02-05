諸葛亮後人要求周瑜名下企業「豬葛亮」撤銷商標

廣東東莞一間名為「豬葛亮食品有限公司」的企業引發爭議，該公司法定代表人名為「周瑜」，因三國時代「周瑜」與「諸葛亮」的淵源，企業名稱迅速在網路上引起熱話。1月31日，自稱諸葛亮後人發表聲明，指控利用「豬」與「諸」諧音註冊商標屬於攀附歷史名人、惡意營銷。

《瀟湘晨報》2月4日報道，根據資料顯示，東莞市豬葛亮食品有限公司的名稱、統一社會信用代碼及法定代表人資訊均有清晰標註，該企業真實存在且目前仍在營運。一名自稱「諸葛亮後人」的人士向媒體表示，聲明情況屬實，目前已發現近200間註冊「豬葛亮」相關商標或企業，擔心濫用此類諧音會誤導公眾、影響歷史人物形象。