諸葛亮後人要求周瑜名下企業「豬葛亮」撤銷商標

廣東東莞一間名為「豬葛亮食品有限公司」的企業引發爭議，該公司法定代表人名為「周瑜」，因三國時代「周瑜」與「諸葛亮」的淵源，企業名稱迅速在網路上引起熱話。1月31日，自稱諸葛亮後人發表聲明，指控利用「豬」與「諸」諧音註冊商標屬於攀附歷史名人、惡意營銷。
《瀟湘晨報》2月4日報道，根據資料顯示，東莞市豬葛亮食品有限公司的名稱、統一社會信用代碼及法定代表人資訊均有清晰標註，該企業真實存在且目前仍在營運。一名自稱「諸葛亮後人」的人士向媒體表示，聲明情況屬實，目前已發現近200間註冊「豬葛亮」相關商標或企業，擔心濫用此類諧音會誤導公眾、影響歷史人物形象。
諸葛亮後人指諧音影響歷史人物形象
該名諸葛亮後人強調，當前主要訴求是向商標局等相關部門反映情況，希望審慎審核此類註冊申請，並撤銷相關已註冊的商標。他表示，這些商標雖獲得許可且未違法，但認為商標局代表政府機構應該更加嚴格審核，若行為實在太惡劣，也會保留法律手段進行維權。
周瑜︰新年後結業
根據《上游新聞》報道，東莞市豬葛亮食品有限公司法定代表人周女士回應稱，公司名稱係自己決定，在合法合規前提下註冊，並非刻意惡搞或搏出位。她同時表示，公司在新年後將不再經營，會按規定辦理註銷手續，並對網民的留言表示理解。
上海大邦律師事務所丁金坤律師曾接受諸葛亮後裔人士的諮詢，他表示根據《商標法》第10條規定，「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的，不得作為商標」。諸葛亮是眾所周知的先賢，市民看到「豬葛亮」商標自然會聯繫到「諸葛亮」，或傷其形象，故後裔可根據《商標法》第44條規定，請求商標評審委員會宣告無效。
他認為諸葛亮是歷史人物，其名譽權已不受法律保護，法律規定維權主體是死者近親屬。現在的諸葛後裔是千年之後並非近親屬，故非適格的訴訟原告，且要在法庭上採信其身份需要舉證並不容易。他認為能否維權，關鍵是所涉商標是否「造成不良影響」，判定標準的解釋彈性很大。
長沙律師事務所協會副會長劉研表示，《商標法》第十條保護的是社會公共利益和公共秩序，而非特定民事主體的私權。因此諸葛亮後人需要證明「豬葛亮」的註冊和使用超越了對其家族私益的損害，而是對諸葛亮這一公共文化符號的貶損，進而對社會風氣、文化傳承產生了負面影響。
