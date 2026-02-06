拐賣兒童｜為流量偽造影片惹恐慌　警方證全是自導自演

綜合媒體報道，王某發布的影片長達1分40秒，她在鏡頭前表示，「昨天我的子女差點遭人拐走了，嚇得我失眠。想了一下，今天還是要把這個影片上載，提醒一下各家長。」隨後鏡頭轉向一名幾歲的女童，王某要求女孩講述經過。

四川一名網路博主王某因發布虛構「子女險遭人拐走」影片，引發大量網民關注並造成當地居民恐慌，目前已遭公安機關依法處以行政處罰。警方調查後證實，影片中所有情節均為虛假擺拍。

影片中，女童描述稱，「我蹲著側對馬路。一輛白色汽車駕過來，停在我旁邊，司機是一個中年男人，戴著黑口罩、黑帽子，全身黑衣服，鞋也是黑色的，然後就伸起手過來想抱我。我嚇得呆了一下，就把所有東西拿起跑走了。」影片內容迅速在網路上傳播，引起龍馬潭警方注意。

放學後乘家人的車離開 不存在拐子佬

經警方調查，影片中講述「被拐」經歷的小朋友當日放學後，與同學一起直接乘坐家人的車離開，不存在影片中所描述的「拐子佬」情節。知情人士透露，影片中說的白色車，其實就是王某家的車，事發當日該女童直接上車離開，不存在女童口述的全身黑衣、頭戴帽子口罩的男子。

警方介入後，王某供述發布的影片內容為虛假擺拍。由於編造、傳播不實訊息擾亂公共秩序造成不良影響，王某已主動公開道歉並刪除影片。