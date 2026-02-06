習近平向特朗普說高度重視中美關係

國家主席習近平周三先後與俄羅斯總統普京和美國總統特朗普談話。與特朗普通電話時，習近平指出，過去一年，兩人保持著良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關繫領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎。習近平說：「我高度重視中美關係。新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。」

新華社報道，習近平稱，美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250周年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。習近平又指，雙方要按照達成的共識加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作；不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。