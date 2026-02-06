熱門搜尋:
中國
出版：2026-Feb-06 04:00
更新：2026-Feb-06 04:25

習近平與特朗普通電話 強調台灣是中美關係最重要問題

習近平(右)去年10月在釜山與特朗普會面。(資料圖片)

國家主席習近平周三晚上與美國總統特朗普通電話。新華社報道，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

新華社稱，特朗普表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。他與習近平主席有著偉大的關係，他很尊重習近平主席。在他和習近平主席引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動。他樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。

分析：兩人均想保持中美關係穩定

特朗普在社交網稱，與習近平的通話「非常正面」，兩人關係「非常之好」，他們都認為這樣保持下去十分重要。有分析認為習近平和特朗普均反映想保持中美關係穩定。特朗普又提到，中國考慮購買美國大豆，以及雙方談論了伊朗、俄烏戰爭、飛機引擎、石油和天然氣等議題。特朗普稱非常期待4月訪華，又指習近平將於年底前訪美。外交部發言人林劍昨在例行記者會被問及習近平訪美事宜，他回答「中美兩國元首保持著溝通和互動。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的消息」。

