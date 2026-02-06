四川搜救犬如廁失蹤　揭慘遭扑頭盜走殺害販賣(有片)

四川日前發生一宗令人心碎的慘案。成都金堂縣民間救援中心唯一一隻搜救犬「黑崽」，從浪浪到被發掘出搜索潛能，多次參與搜救行動，並協助找回失蹤者，卻在訓練基地外出如廁期間，遭偷狗賊以藥物迷暈，並以殘酷手段殺害販賣，令黑崽的生命定格在11個月大。

綜合《極目新聞》、《揚子晚報》等內地媒體報道，黑崽原本是一隻流浪犬，被救援中心收留後，皮發現天資聰穎、極具靈性，決定將牠培訓成專業搜救犬。黑崽亦不負眾望，發揮潛能，不僅能落河傳遞救生圈、看管重裝備，並曾多次在山林搜救中成功尋獲失蹤者。就在周一(2日)上午，中心基地隊員放黑崽外出如廁，牠便失去蹤影。隊員隨即分頭去找均無發現，下午報警後翻閱監視器，驚見偷狗賊早已摸清黑崽的如廁時間，趁機利用迷藥將牠迷暈裝入袋，並殘忍地多次用棍重擊其頭部致死，隨後將屍體運往市場販賣。