廣西茶飲店標明三類人不要買惹爭議　發道歉聲明卻刪除

廣西南寧一茶飲品牌「搗搗果果」因點餐程序內表明「三不買」，引發內地網民批評。(網上圖片)

近日，廣西南寧一茶飲品牌「搗搗果果」因點餐程序內表明「三不買」，引發內地網民批評，不滿店方態度傲慢，相關爭議迅速在網上發酵。南寧市市監局回應內媒表示，暫未接到相關投訴，但已要求轄區監管所於今日（6日）下午到店調查。

網上流傳圖片中，表明「三不買」，十分注重包裝和盲從大品牌、對優質水果價格缺乏基本認知、覺得哪家都差不多的木舌頭，不買。不過，店家也列出三類適合購買的消費者，追求性價比、在乎舌頭感受的買；喜歡口口都喝到果肉的買；有一定生活品位、有經濟能力追求自然放心的買。