廣西茶飲店標明三類人不要買惹爭議　發道歉聲明卻刪除

近日，廣西南寧一茶飲品牌「搗搗果果」因點餐程序內表明「三不買」，引發內地網民批評，不滿店方態度傲慢，相關爭議迅速在網上發酵。南寧市市監局回應內媒表示，暫未接到相關投訴，但已要求轄區監管所於今日（6日）下午到店調查。
網上流傳圖片中，表明「三不買」，十分注重包裝和盲從大品牌、對優質水果價格缺乏基本認知、覺得哪家都差不多的木舌頭，不買。不過，店家也列出三類適合購買的消費者，追求性價比、在乎舌頭感受的買；喜歡口口都喝到果肉的買；有一定生活品位、有經濟能力追求自然放心的買。
對於「搗搗果果」表明「三不買」，不少內地網民批評其態度傲慢、居高臨下。不過，內媒發現，「三不買」內容已從小程序中移除。
內媒亦致電多家「搗搗果果」門店，店員均表示不清楚此事，並表示相關內容是公司操作，已下架，需聯繫相關負責人了解。其中一名店員建議透過社交媒體聯繫公司。另有內媒撥打「搗搗果果」公司電話查詢，惟對方回覆「具體我也不太清楚」。
報道提及，周三（4日）下午，「搗搗果果」曾在社交平台發布道歉聲明，解釋該文案為已離職的運營人員所撰寫，未能及時檢查更新，已替換為品牌理念與目標內容，並承認過失、表達歉意。不過，該道歉內容當日夜上被刪除。