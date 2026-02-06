香港情侶深圳酒店遭針孔偷拍 TG睇色情片驚見自己淪「主角」

英國廣播公司（BBC）周五(6日)報道，一對香港情侶2023年曾入住深圳酒店期間作出親熱行為，三星期後，男方在社交媒體Telegram頻道瀏覽色情內容時，驚見自己和女友淪為「色情片主角」，方發現他們曾被藏在酒店房間裏的針孔攝影機全程拍下，並上傳到一個頻道，供上千名陌生人登入觀看，諷刺的是他本人正是這個色情內容頻道的用戶之一。
剪輯成一小時影片 害怕被同事家人看過
報道稱，30多歲的Eric(化名)來自香港，他受訪時稱自己10多歲時便開始觀看偷拍影片，吸引他的是那種「寫實感」，不如傳統色情片般「造作」。不過，當他發現自己和女友Emily（化名）被偷拍、成為這類影片供應鏈的一部分後，他們非常害怕片段已被同事或家人看過，兩人因此有數星期幾乎不說話。Eric稱當日告訴Emily，他們的酒店住宿被偷拍剪輯成長達一小時的影片並上傳到Telegram時，對方還以為他在開玩笑。直到親眼看到影片，她才「徹底崩潰」。二人如今不戴帽子都不敢出門，深怕被認出，Eric已不再使用Telegram頻道觀看色情內容，但仍會偶爾查看，擔心那段影片再次出現。
BBC稱，儘管在中國製作和散布色情內容是非法行為，酒店出現針孔偷拍攝影機問題在內地至少存在十多年。2025年4月，中國推出新規定，要求酒店業者定期檢查是否藏有攝影機，但偷拍問題仍猖獗。報道指，大量偷拍影片透過即時通訊及社交平台Telegram宣傳。過去18個月，至少有6個不同的網站和應用程式透過Telegram推廣，聲稱在超過180間酒店房間安裝了偷拍鏡頭，這些鏡頭不僅拍攝，甚至即時直播房客的活動。這意味其間可能有數以千計的酒店住客被偷拍。
訂閱者評頭論足被偷拍者「性表現」
據報在Telegram上，偷拍色情片銷售代理「AKA」公開宣傳這些偷窺直播內容。其中一個Telegram頻道成員人數一度多達1萬人。其中一個直播網站每月收費為450元人民幣，登入後，可以在5個不同的拍攝頻道之間選擇，每個頻道顯示多個酒店房間的畫面。只要住客插入房卡啟動電力，偷拍畫面便會即時出現。網站也支援從頭回看直播，或下載存檔影片。直播影片庫中，有超過6，000段這類影片，最早可追溯至2017年。AKA的訂閱者更會在Telegram留言區評頭論足被偷拍者「性表現」。
偷拍偵測器沒發出警示
BBC在18個月的調查中，辨識出約十多名像「AKA」這樣的中介，更追查到其中一個偷拍鏡頭位於鄭州一家酒店房間。BBC進入房間後，發現攝影機鏡頭正對著床，藏在牆上的排氣扇內，並直接接上樓內的電力系統，被稱為住酒店「必備」的偷拍偵測器，完全沒有發出警示。