香港情侶深圳酒店遭針孔偷拍 TG睇色情片驚見自己淪「主角」

英國廣播公司（BBC）周五(6日)報道，一對香港情侶2023年曾入住深圳酒店期間作出親熱行為，三星期後，男方在社交媒體Telegram頻道瀏覽色情內容時，驚見自己和女友淪為「色情片主角」，方發現他們曾被藏在酒店房間裏的針孔攝影機全程拍下，並上傳到一個頻道，供上千名陌生人登入觀看，諷刺的是他本人正是這個色情內容頻道的用戶之一。

剪輯成一小時影片 害怕被同事家人看過

報道稱，30多歲的Eric(化名)來自香港，他受訪時稱自己10多歲時便開始觀看偷拍影片，吸引他的是那種「寫實感」，不如傳統色情片般「造作」。不過，當他發現自己和女友Emily（化名）被偷拍、成為這類影片供應鏈的一部分後，他們非常害怕片段已被同事或家人看過，兩人因此有數星期幾乎不說話。Eric稱當日告訴Emily，他們的酒店住宿被偷拍剪輯成長達一小時的影片並上傳到Telegram時，對方還以為他在開玩笑。直到親眼看到影片，她才「徹底崩潰」。二人如今不戴帽子都不敢出門，深怕被認出，Eric已不再使用Telegram頻道觀看色情內容，但仍會偶爾查看，擔心那段影片再次出現。