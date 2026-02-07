緬北電騙頭目白應蒼伏法　稱「痛恨詐騙不亞於任何一個人」

被視為緬北詐騙集團「四大家族」之一的白所成家族，日前包括其子白應蒼在內4人，在中國伏法，官方《央視》首度披露白應蒼受審痛哭懺悔畫面：「我家也沒了，甚麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。」

「向中國民眾與政府道歉」

《央視》節目「法治在線」報道，這則名為《守望公正·新時代推動法治進程2025年度十大案件》節目，8日將於《央視》播出，其中缅北「四大家族」系列電信詐騙案，入選「十大案件」。

《央視》指出，白應蒼受審一度當庭痛哭懺悔：「到現在我家也沒了，甚麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。我痛恨自己的無知、愚蠢，痛恨自己無節制的貪慾和短淺的目光。」他說，在被引渡到中國近2年的時間，「終於不必再擔驚受怕」，並代表全家向中國民眾與政府道歉，坦言「真的對不起」。