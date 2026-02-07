緬北電騙頭目白應蒼伏法　稱「痛恨詐騙不亞於任何一個人」

被視為緬北詐騙集團「四大家族」之一的白所成家族，日前包括其子白應蒼在內4人，在中國伏法，官方《央視》首度披露白應蒼受審痛哭懺悔畫面：「我家也沒了，甚麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。」
「向中國民眾與政府道歉」
《央視》節目「法治在線」報道，這則名為《守望公正·新時代推動法治進程2025年度十大案件》節目，8日將於《央視》播出，其中缅北「四大家族」系列電信詐騙案，入選「十大案件」。
《央視》指出，白應蒼受審一度當庭痛哭懺悔：「到現在我家也沒了，甚麼都沒了，所以我現在痛恨詐騙不亞於任何一個人。我痛恨自己的無知、愚蠢，痛恨自己無節制的貪慾和短淺的目光。」他說，在被引渡到中國近2年的時間，「終於不必再擔驚受怕」，並代表全家向中國民眾與政府道歉，坦言「真的對不起」。
牆上有人刻下血淚詩文
報道並披露電詐園區內殘酷一幕，牆面上有人留下絕望求救字句，甚至刻下血淚詩文：「正二三月菜花黃，心在牢房想爹娘。想妻想兒想家鄉，何日才能出牢房。」
與園區地獄景象形成強烈對比，是白家極度奢靡生活，其中白家「大家長」白所成舉辦70歲豪華壽宴，現場軍、政、商界冠蓋雲集，白應蒼30歲生日派對更奢華，他展示數十輛豪車與要價數百萬人民幣的名錶，行徑囂張。
