福建景點｜泉州古城攻略 香港4個鐘高鐵直達 體驗「半城煙火半城仙」

高鐵香港西九龍站新增16個內地直達站點，福建泉州東和泉州南站榜上有名。市民乘搭4個多小時的鐵路，就可到達由紅牆黛瓦建構而成的浪漫古鎮──泉州。 泉州古稱「刺桐」，是昔日海上絲綢之路起點，宋元時期的東方第一大港。很多旅遊資料都會用「半城煙火半城仙」形容泉州之美。到底何為煙火？何為仙？一於由泉州古城出發，帶大家一文看清。

宋元海洋商貿中心 福建泉州列世界遺產名錄

揭撓答案之前，先由泉州的背景說起。

福建泉州，2021年被列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》，遺址群體現了泉州在西元10至14世紀（宋元時期）作為世界海洋商貿中心的活力。在商貿帶動下，當時的泉州住了數以萬計亞非各國、特別是阿拉伯國家遠渡而來的商賈及傳教士，造就出東西文化薈萃的泉州。 泉州又被稱為「世界宗教博物館」。在長達千年的歷史中，不同宗教及民間信仰在這片土地落地生根，和平共處，留下了豐富的歷史遺跡。泉州的「半城仙」之說，正由這些密集的寺廟、塔樓、禮拜堂，及其深厚敬虔的宗教信仰而來。

而「半城煙火半城仙」這句話，是形容泉州將市井生活（煙火）與神靈信仰（仙）完美融合，達到「人神共處」的獨特境界。 泉州好去處｜關岳廟求靈籤 賞閩南藝術屋脊

說到將市井生活與神靈信仰融合，最適宜由香火鼎盛的泉州關岳廟說起。位於鯉城區塗門街的通淮關岳廟，因求籤靈驗，信眾如雲。無論戀愛、學業、求職、問診，事無大小，泉州百姓皆樂於到關岳廟求籤問卜。 在明代，這裏僅為「關王廟」，主祀歷史英雄關羽，民國3年增祀愛國忠將岳飛，改稱「關岳廟」。

步進宏偉的關岳廟，映入眼簾的是色彩鮮豔屋脊雕塑，充滿閩南特色的剪瓷龍雕，造型各異，配以花鳥走獸，令人目不睱給。走進廟裏，內部木雕、石雕和泥塑同樣精緻。一邊參拜，一邊參觀，趣味盎然。 廟內更保存着宋代大儒朱熹及明代書法家張瑞圖所書的巨幅名匾，深具文化內涵。 關岳廟地址及開放時間 關岳廟地址：福建省泉州市鯉城區塗門街186-198號

關岳廟開放時間：05:30-18:30 泉州好去處｜中國最古老清真寺 清淨寺證泉州多元共融

距離關岳廟不遠，是中國現存最古老的伊斯蘭教寺──清淨寺。千年以來，兩座截然不同的神廟朝夕相對，跨越信仰和諧共處，正是泉州多元包容的最佳寫照。 建於北宋大中祥符二年（1009年）的清淨寺，是泉州作為古代海上絲綢之路起點的重要見證。寺廟採用內地少有的白花崗岩和輝綠岩建造，仿敍利亞大馬士革禮拜寺的設計，巍峨的尖拱穹頂在周邊閩南紅磚間異彩紛呈，盡顯異域風情。 清淨寺展出的文物皆有深意：元代《重立清淨寺碑》述說着泉州6、7所清真寺並存的盛況，而明代《敕諭碑》則明文禁止怠慢欺凌穆斯林。這些文物，見證歷代君王對外來宗教的接納與包容。

清淨寺資料 清淨寺地址：福建省泉州市鯉城區塗門街108-110號

清淨寺門票：3元

清淨寺開放時間：09:00-17:30 泉州好去處｜福建最大佛寺 開元寺東西石塔顯功架

說到泉州的宗教建築，開元寺無疑是靈魂所在。開元寺是福建省內規模最大的佛教寺院，始建於唐朝垂拱二年（686年），至今有1,300多年的歷史。 開元寺最具代表性的是兩座屹立千年的東、西石塔，是中國現存最高的一對宋代石塔。東為「鎮國塔」，高48米，西為「仁壽塔」，高45米。兩塔本為木構建築，南宋改以花崗岩重建。雖為石塔，結構上卻完整模仿了八角形樓閣塔的特點，展現出石構工藝的精巧。

遠眺雙塔，8條鐵鏈從塔剎上盤斜綁在8個角脊，每個角脊下方還懸掛着小銅鐘；近看細節，塔外浮雕造工精美，可謂遠近高低皆有神韻。 開元寺資料 開元寺地址：泉州市鯉城區西街176號

開元寺開放時間：06:30-17:40 泉州好去處｜古城西街最有「煙火氣」

至於泉州古城最具「煙火氣」的地標，必定是泉州古城西街。這條保存最完好的千年古街，匯聚多間「古早味」老字號及文創店，是探索舊城古跡的首選路徑。 下次來泉州古城，不妨戴上傳統精緻頭飾「簪花圍」，穿梭於紅磚古厝與南洋騎樓間，沿途品嘗泉州特產姜母鴨、軟糯鹹香的燒肉粽、清涼消暑的石花膏、五顏六色的四果湯......

遊走於各個「仙氣」和「煙火氣」景點打卡，來一趟「半城煙火半城仙」的獨特體驗吧！