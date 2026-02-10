外賣騎手代買藥被判販毒　法院定罪4人

外賣騎手代買藥被判販毒 被法院定罪（示意圖／Pixabay）

當「跑腿」竟要坐監！最高人民法院近日公布一宗案件，4名外賣騎手受僱做跑腿，代購麻醉藥品與精神藥物，被法院以「販賣毒品罪」定罪處罰。 法院審理查明，2021年至2023年期間，跑腿陳某剛明知「阿普唑侖」、「佐匹克隆」屬於管制精神藥品，仍使用自己或他人證件從吉林2間醫院掛號購買上述藥品獲利。為大量獲取藥品，陳某剛在跑腿人員微信群招攬其他人到醫院開藥。

馬某、盧某輝及馬某義看到消息後，分別多次到醫院購買管制藥品，再轉手賣給陳某剛。期間，陳某剛多次向多人共計販賣阿普唑侖2336盒、佐匹克隆1645盒，金額達17萬多人民幣，非法獲利4.7萬。

法院認定，4名被告明知是管制的精神藥品而多次販賣，已構成販賣毒品罪，案情嚴重。 主謀被判有期徒刑3年 法院判處陳某剛有期徒刑3年3個月，並罰款1萬元；馬某有期徒刑1年4個月，並罰款5000元；盧某輝有期徒刑1年9個月，緩刑2年，並罰款1萬5千元；馬某義有期徒刑1年，緩刑1年3個月，並罰款6000元。

法院指，目前內地外賣騎手等跑腿人數突破千萬人。由於近年隨著官方對麻精藥品監管不斷增加，涉毒人士為逃避打擊，持續從醫療機構或藥店獲取麻精藥品，並以利誘方式招攬、僱用跑腿為其代購藥品。