爺爺轉帳650萬安撫懷孕新抱 夫妻分居後同被索償

上海徐匯區人民法院

近日，上海徐匯區人民法院審理了一宗家庭財務糾紛案件，當事人為一對已經分居的舊情人及男方父親。唐姓爺爺以兒子和新抱借錢不還為由，向法院提起訴訟，要求兩人歸還650萬元人民幣買樓錢及利息。然而，法院最終駁回了爺爺訴訟請求。 男方懷疑女方出軌致懷孕 據《看看新聞》報道，唐姓男子與謝姓女子於2020年12月登記結婚。婚後，男方父親為二人準備了一套價值不菲的婚房。然而，隨著時間推移，夫妻之間的矛盾逐漸升級。在女方懷孕期間，發現男方隱瞞曾經結婚。男方並懷疑胎兒非自己親生，多次要求鑑定。鑑定結果顯示孩子確為唐先生親生，但其妻怒氣未消，一度表示想落掉胎兒並離婚。

面對家庭危機，老唐為了安撫兒子及新抱，在2023年4月至6月間分三次向新抱的銀行賬戶轉入共650萬元人民幣，三次轉帳備註均標明為「購房款」。這筆款項隨後被用於購買徐匯區的一間樓，登記業主為謝姓新抱。

2023年6月，小謝順利產下孩子。然而，夫妻感情仍未修復，雙方於同年9月分居。謝姓女子提出離婚訴訟，但法院未予支持。及後劇情急轉直下，爺爺以夫妻借錢不還為由，要求兩人共同償還650萬元人民幣，並提供了兒子簽署的借據作為證據。

女方曾提出離婚 在庭審過程中，爺爺表示，這筆款項是因新抱以終止懷孕威脅而借出的「購房款」。而男方也站在父親一方，承認借款事實，並表示願意償還。他稱這筆錢是他與妻子商量後向父親借來的。

然而，女方反駁表示爺爺的轉帳是基於對她的補償及感謝，屬於個人財產贈予，並非借款。她指出，老唐轉帳時的備註標明「購房款」而非「借款」，而且借款上只有男方的簽名，自己並未知情或同意，更未事後追認。 借款只有男方簽名成關鍵 法院經審理認為，唐姓爺爺僅能提供兒子簽名的借款，無法證明女子知道或同意該筆借款，而該筆款項購買的房屋並非基於夫妻日常共同生活所需，因而不符合夫妻共同債務的認定條件。最終，法院判決駁回爺爺的全部訴訟請求。