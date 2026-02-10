深圳4.8米闊順豐送貨無人機鬧市墜落　 幸未有人受傷

深圳一架翼展達4.8米，最大起飛重量120公斤的無人機於觀瀾街道墜落。(影片截圖)

內地低空經濟增長強勁，低空產業集聚態勢，多個城市在無人機物流、出行、低空旅遊等領域培育出多個新業態。近日深圳發生送貨無人機墜落意外，一架翼展達4.8米，最大起飛重量120公斤的無人機於觀瀾街道墜機，幸無人受傷，但事件已引起民眾關注無人機飛行安全問題。涉事無人機所屬的順豐豐翼科技相關工作人員表示：「首先它不是墜落，是迫降，其次是在郊區，並不是市區」，指這是旗下的一架測試無人機，在執行測試任務時因操作人員的一個失誤「開傘迫降」。

官方解釋操作失誤「開傘迫降」

深圳新聞網報道，近日有網民指在龍華區觀瀾街道觀湖園，發生送貨無人機作業期間墜落，幸無人受傷。事故吸引大批民眾圍觀，從現場圖片可見，無人機已自動打開降落傘，機身整體保持完整。

涉事無人機為豐翼物流無人機，隸屬順豐集團。據豐翼官網公開資料顯示，墮落機型為「方舟80」，是一款新一代升力翼多旋翼中型物流無人機，翼展達4.8米，配備144L大容量模組化貨艙，最大起飛重量達120公斤，最大巡航速度時速90公里。多位市民表示，經常在公園看到無人機進行配送作業，公園也有擺放相關警示牌提醒市民遊客相關注意事項。