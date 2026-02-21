漢服｜山東大集鎮 一根網線「織」出年銷售額20億元

那麽，這雄厚的電商基礎用在了哪裏？答案就是如今火熱的漢服。在大集鎮，聚集了超過900家原創漢服企業，有600家生產馬面裙，形成龐大的漢服產業集群。 大集鎮漢服年銷售額有20多億元，它所在的曹縣漢服總銷售額突破119.7億元（2024年），市場份額佔全國的一半以上，這意味着全國每兩件漢服就有一件來自曹縣，同時還遠銷意大利、美國、澳大利亞等國家。曹縣是名副其實的「漢服之都」，還被戲稱為漢服的「宇宙中心」。

從「戲服鎮」到漢服基地 大集鎮靠的是一根網線？ 大集鎮在涉足漢服之前，原本是著名的演出服加工基地。世紀之交時，有村民在農閒時製作影樓服飾，家庭作坊的生產規模較小、分散。 2010年，大集鎮一對夫妻在尚未安裝寬頻的村裏拉起了第一條網線，組裝了一台電腦，開起了網店。幾個月後，成功賣出第一單演出服，賺了第一桶金，踏上創業致富之路。 之後，「在外東奔西跑，不如回家淘寶」傳遍了曹縣，村民們相互效仿、帶動，從製版、印花，到裁剪、縫製，再到銷售、物流，形成了一條完整的演出服產業鏈。

2010年前後，中國電商進入爆發式增長階段，國家支持傳統企業上網。大集鎮村民抓住這個政策東風，逐漸形成「家家開網店、戶戶做電商」的局面，生產方式也從家庭作坊向標準化工廠轉變。 近幾年，隨着漢服文化興起，「國潮」相關產業愈發受到重視。2025年11月，工業和信息化部門發布的《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》提出，到2027年形成10個千億級消費熱點，國潮服飾是其中之一。 當地的服裝加工廠在幾年間快速從製作演出服轉向漢服。大集鎮漢服以低價實用為突破口，瞄準下沉市場和學生群體。一套漢服價格通常在幾十元到兩百元之間，遠低於傳統高端漢服，以價格優勢推動了漢服的普及化。

為何是大集鎮？如何造就漢服生產基地？ 中國服裝產地這麼多，為何偏偏是大集鎮成為了漢服生產基地呢？ 上文已經提到，大集鎮在生產漢服之前已經有演出服、影樓服的生產經驗，擁有成熟的服裝生產工藝和勞動力基礎。另外，大集鎮的一小時供應鏈，也為漢服生產提供了極大的便利。 大集鎮已形成設計打版、面輔料供應、印花繡花、3D打印等完整的產業鏈。從找設計師設計花紋，到選購面料、輔料都可以在園區內輕鬆完成。 一個小時的時間，一件漢服從設計、選料到生產的安排就全部搞定，產業鏈的集聚效應十分突出。高效的分工以及低生產成本為大集鎮漢服形成了難以複製的競爭優勢。傳統服飾與電商結合，生產者通過電商直接對話消費者，是現代化生產方式的體現。

除了以上兩個因素，政府的大力支持也是大集鎮漢服成功的關鍵。大集鎮政府為助力漢服產業發展，積極投入基礎設施建設、幫助企業協調貸款。為保護品牌原創設計，曹縣在2021年成立了知識產權快速維權中心，讓專利申請時間從七個月大幅縮短到一周左右，為漢服原創企業提供了堅實的保護和有力支持。

大集鎮漢服未來走向何方？ 大集鎮雖然已經成為漢服「宇宙中心」的製造基地，但面對消費升級、競爭加劇和自身瓶頸等挑戰，需要進行轉型升級。 大集鎮漢服企業剛開始大多走薄利多銷、快速起量的路線，產品質量和利潤較低，同質化嚴重。因此，轉型必須注重提升漢服質量和工藝。企業一方面要加強漢服文化的宣傳與營銷，講好漢服故事和品牌故事。另一方面要加強產品更新，尤其是原創設計層面的迭代升級。 同時，企業可靈活利用技術賦能，引入數智化生產，例如3D打印、數碼印花、智能裁剪等技術。

一襲漢服，從家庭作坊的飛針走線中起步，在機器的節奏中壯大，織出了一方獨特的產業天地。它扎根於日益蓬勃的文化自信，乘着國潮興起與電商通達的東風，憑藉敏捷的生產與極致的性價比，夯實了「漢服宇宙中心」的製造基石。 作為中國鄉鎮轉型的縮影，大集鎮的未來，正如一匹不斷延展的錦緞，持續為鄉村振興的故事，繡出扎實而嶄新的紋路。