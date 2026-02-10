內地公廁「免費廁紙機」暗藏陷阱 記者實測驚揭坑錢賤招

內地廣西柳州河西公園公廁內的「紙巾寶」免費廁紙機，近日成為引發爭議的網上熱話。一名朱姓市民向當地傳媒投訴，指使用該機器取廁紙時，歷經繁複操作程序，不僅未能順利取得廁紙，更險些陷入「付費訂閱」的陷阱。 根據朱先生描述，他當時因沒帶廁紙，看到取紙機張貼「免費取紙處」標示，便依照機身的操作流程嘗試取紙。他用手機掃描二維碼後，頁面竟要求他輸入手機號碼，他照做後，隨即收到附帶驗證碼的訂閱服務短訊。 市民驚呼︰幾乎訂閱了長達36個月服務

朱先生表示，若當時他心急而輸入驗證碼，便會立即訂閱了一些自己沒有要求的服務。他嘗試了3次，第一次叫他訂閱月費19.9元的「定向流量包」、第二次叫他訂閱名為「教育-家家成長」的20元月包，第三次次則是月費14.9元的「悅讀尊享會員」，訂閱期長達36個月。幸好他沒有輸入驗證碼，故沒有訂閱上述服務，但他直言試了10分鐘，最終也取不到廁紙。 取紙過程連環圖︰

記者實測︰首回是訂閱每月15元的「影音彩鈴」服務 為驗證朱先生說法，內媒記者親赴實測。記者掃描取紙機二維碼後，頁面首先跳轉至微信公眾號，退出後則出現需輸入手機號碼的頁面。當記者發現在輸入手機號碼的位置下方，還有一些介紹，稱使用者即將訂閱每月15元的「影音彩鈴」服務。

記者實測︰再掃碼最取得廁紙 2張要0.98元 記者隨即退出，再掃碼試多一次。今次則出現了「取紙後3小時內看廣告享免費用紙」選項。如選擇「取兩張」需付0.98元；「取四張」則需付1.48元。記者花了數分鐘並支付費用後，成功取得紙巾，頁面顯示「設備出紙成功」。 記者實測︰3小時內看4則30秒廣告 才可退款 但何來「免費」？原來使用者在3小時內觀看廣告，就可獲得退款。例如花了0.98元買兩張廁紙，需觀看2則30秒廣告，才能獲得0.49元退款，等於每看一則廣告，可退回一張廁紙的費用；故要退回2張廁紙的費用，就要看4則30秒廣告。

園方管理處接獲投訴後，表示已全面拆除園內5座公廁的免費取紙機。負責人說，最初同意設置是為提供便民服務，對於營運方後續添加的廣告取紙程序，並不知情。內地法律界人士指，若設備以「免費取紙」招徠，卻在流程中設置付費訂閱選項，而未有明確告知使用者，營運公司可能違反《消費者權益保護法》；而在未有明確告知下，獲取用戶個人信息，則可能違反《個人信息保護法》相關規定。