全紅嬋獲選年度面孔脫胎換骨 孖辮造型網民驚嘆「長大了」

全紅嬋獲選年度面孔，已滿18歲的她脫胎換骨，網民驚嘆「長大了」。(互聯網)

中國新一代跳水王后全紅嬋繼早前網上的少女照顯示樣子大變後，內地《人物》雜誌周一(9日)宣布2025年的年度面孔，她當選年度體育人物拍攝的照片更是脫胎換骨。去年已滿18歲的她穿上黑色皮衣，頭髮綁成孖辮仔的造型，充滿時尚感，令人眼前一亮。

《人物》的年度面孔包括年度女演員辛芷蕾、年度男演員梁家輝、年度導演舒淇、年度音樂人單依純、年度建築師劉家琨、年度科技人物稚暉君、年度冰雪運動員張嘉豪和年度體育人物全紅嬋。全紅嬋褪去青澀稚氣的長相，綁著辮子、穿著一套oversize的西裝套裝，酷帥感滿滿。全紅嬋年僅14歲就奪下奧運金牌，「水花消失術」更讓人讚嘆不已。與她比賽時的短髮小男孩造型相比，網友們紛紛稱讚此次封面造型「好颯」、「一下子就長大了」、「差點認不出來」。