全紅嬋獲選年度面孔脫胎換骨 孖辮造型網民驚嘆「長大了」

中國新一代跳水王后全紅嬋繼早前網上的少女照顯示樣子大變後，內地《人物》雜誌周一(9日)宣布2025年的年度面孔，她當選年度體育人物拍攝的照片更是脫胎換骨。去年已滿18歲的她穿上黑色皮衣，頭髮綁成孖辮仔的造型，充滿時尚感，令人眼前一亮。
《人物》的年度面孔包括年度女演員辛芷蕾、年度男演員梁家輝、年度導演舒淇、年度音樂人單依純、年度建築師劉家琨、年度科技人物稚暉君、年度冰雪運動員張嘉豪和年度體育人物全紅嬋。全紅嬋褪去青澀稚氣的長相，綁著辮子、穿著一套oversize的西裝套裝，酷帥感滿滿。全紅嬋年僅14歲就奪下奧運金牌，「水花消失術」更讓人讚嘆不已。與她比賽時的短髮小男孩造型相比，網友們紛紛稱讚此次封面造型「好颯」、「一下子就長大了」、「差點認不出來」。
全紅嬋去年滿18歲 入讀暨南大學
《南方日報》報道，雜誌中寫道：「2025年，全紅嬋滿18周歲，正式走入成人世界。這一年，她經歷了殘酷的身體發育和傷病，休息和調整後，她重新站上全運會的賽場，並獲得了女子團體雙人十米跳臺的冠軍。全紅嬋的18歲，通往成人世界的道路充滿複雜和困惑，但她始終在追求快樂、製造快樂，這也是中國競技體育故事中，最稀缺的運動精神，《人物》評選她為2025年度體育人物。」報道指，前不久，暨南大學校友會發布短片，探訪了暨南大學大一新生全紅嬋的校園生活。片段中，身處暨南大學的全紅嬋完全融入校園，與師兄師姐相處融洽、互動頻繁，狀態十分鬆弛。