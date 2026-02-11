內地跑腿平台推「代拜年」服務　叩頭、送禮兼祝賀惹爭議(有片)

年近歲晚，內地生活服務平台「UU跑腿」周一(9日)推出「春節代拜年」服務，其中標價999元人民幣(下同)的「代拜長輩套餐」因包含「行傳統禮儀」、「代叩頭」，在網上引發熱烈討論，這項服務隨後已被下架。
綜合《西安廣播電視台》、《藍鯨新聞》等內地媒體報道，內地UU跑腿「代拜年」服務在全國約180個城市上線，發布的海報顯示，提供三種「代拜年」套餐，包括代貼春聯、代送年貨與祝福，以及包含磕頭行禮的「代拜長輩套餐」高價服務，其中「代拜長輩套餐」包含代買年貨、代送禮品、1分鐘吉祥話祝福、叩3個響頭，還可即時視頻直播及其他自定服務，這項服務上架後已有90名用戶落單。平台說明，每筆訂單由一名跑腿人員上門服務，如需兩人同時到場，需分別下單。
相關服務推出後，內地網民反應兩極。有網民認為，代貼春聯或代送年貨屬實際需求，但代磕頭等內容過於形式化，甚至帶有商業炒作意味；有人則認為，在無法親自返鄉的情況下，由他人代為表達祝福仍具有象徵意義，關鍵在於是否出於真誠需求；也有人認為只要服務內容合理、雙方自願，即屬市場需求的一部分。
UU跑腿：服務旨在提供暖心的情感聯結方式
就事件引發熱議，有記者於周二(10日)發現，UU跑腿相關服務已悄然下架，僅保留39元起的代貼春聯套餐和199元起的上門拜年套餐。隨後賬號「無所不能的UU跑腿」在該文章下置頂回應：「代拜年磕頭服務」旨在為那些因工作、出行等原因無法返鄉過年，卻仍想向家中長輩傳遞心意與祝福金，提供暖心的情感聯結方式。希望借此服務，在節日裡為空巢老人等送上真誠的問候與關懷。UU跑腿強調，服務僅限面向長輩，禁止惡搞；服務全程都是基於雙方自願，跑腿人員可以拒絕接單。