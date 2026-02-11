內地跑腿平台推「代拜年」服務　叩頭、送禮兼祝賀惹爭議(有片)

年近歲晚，內地生活服務平台「UU跑腿」周一(9日)推出「春節代拜年」服務，其中標價999元人民幣(下同)的「代拜長輩套餐」因包含「行傳統禮儀」、「代叩頭」，在網上引發熱烈討論，這項服務隨後已被下架。

綜合《西安廣播電視台》、《藍鯨新聞》等內地媒體報道，內地UU跑腿「代拜年」服務在全國約180個城市上線，發布的海報顯示，提供三種「代拜年」套餐，包括代貼春聯、代送年貨與祝福，以及包含磕頭行禮的「代拜長輩套餐」高價服務，其中「代拜長輩套餐」包含代買年貨、代送禮品、1分鐘吉祥話祝福、叩3個響頭，還可即時視頻直播及其他自定服務，這項服務上架後已有90名用戶落單。平台說明，每筆訂單由一名跑腿人員上門服務，如需兩人同時到場，需分別下單。