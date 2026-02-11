台北捷運讓座風波 易服男踢飛老婦罰款1000元

台北捷運公司去年發生逼讓座引發肢體衝突風波。一名手持雨傘的老婦，疑因不滿一名年輕人坐在優先席，不停逼對方讓座，更以手中的袋子打了年輕人幾下，該名坐在優先席上的年輕乘客當場「起飛腳」將老婦踢到對面座位上跌坐。新北地方法院審理後，根據閉路電視畫面，認定其行為已超越防衛必要性，但考慮其一直行為良好，最終將罰款由6000元（新台幣，下同，約1500港元）減至4000元（約1000港元），不得再抗告。

案中張姓男子常作女性易服打扮、網上被稱為「Fumi阿姨」，他因踢飛一名要求其讓座的73歲曾姓婦人，早前被警方裁罰。張男不服上訴，辯稱是正當防衛。事件發生在去年9月29日，於台北捷運一列行駛中車廂內，張男因拒絕讓座予老婦，雙方爆發激烈口角，其後演變成肢體衝突。片段可見張男起腳踢向老婦，警方介入後，初步對張男的施暴行為處以6000元新台幣罰款。

法院：追加起腳行為 不符正當防衛

張男不服裁決，向新北地方法院提出抗告。他陳述，事件起因是老婦強逼其讓座，被拒後對方情緒激動，先以言語攻擊，繼而動手。張男辯稱，當時老婦多次以一個裝有金屬容器的手提袋，持續攻擊其膝蓋部位，令他感到疼痛及受威脅。他強調，自己在過程中已一再忍讓，但對方侵擾行為並未停止，為求自保、阻止對方持續施暴，才以腳踢方式阻止騷擾，其行為應屬合法的正當防衛，不應受罰。

新北地方法院法官在判決書指出，雖然曾姓老婦的攻擊行為在先，但當張男以左腳成功擋開其第四次攻擊後，老婦並未有持續攻擊的動作。法官認為，此刻婦人的「不法侵害」行為已經過去，不再構成法律上「現在不法之侵害」的要件。因此，張姓男子隨後追加的起腳踢踹行為，已超越了即時防衛的必要性，不符合正當防衛的構成條件。