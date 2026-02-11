西安景區「旋轉木馬」升級用真馬　網民反應兩極(有片)

陝西省一景區推出「旋轉木馬」遊樂設施，但卻用上真馬來運作，網上影片顯示，多隻馬匹被固定在旋轉裝置上，圍繞軸心一直轉圈，供遊客騎乘體驗。消息曝光後內地部分網民質疑景區涉虐待動物、存在安全風險等，在輿論壓力下，景區也緊急宣布暫停該項目。
綜合《大河報》、《九派新聞》等內地媒體報道，陝西省西安市某一景區的旋轉木馬遊樂設施，有別於傳統使用金屬結構、實木等複合材料製成的木馬，而是將幾匹活生生的馬固定在鐵架，圍著一處軸心反覆轉圈，有工作人員在設施內引領、驅動馬匹，讓遊客騎行。報道指，這活動每次5分鐘，收費30元人民幣(下同)，現場更出現排隊人潮。
景區：為避免爭議 已經決定暫停活動
事件曝光後，引起內地大批網民議論，部分人質疑景區虐待動物：「一直轉圈圈馬不會頭暈嗎？」、「抵制動物騎乘」、「馬是聰明的動物，不該這樣對待」、「馬容易受驚，有風險」、「不是都馬年嗎，虐待」；亦有人認為馬應該要走路和被人騎：「這不是挺正常的，不算虐待吧」、「馬就是要動的，這樣既遛了馬，又掙了錢，多好的事」，有人諷刺：「以後都別騎馬了，也別讓牛拉犁，也別讓驢拉車，都是虐待動物」，亦有人擔心：「沒活幹的馬甚麽下場？」
景區工作人員就事件表示，項目於2月6日開放，原計劃持續到3月8日，但為避免爭議，已經決定暫停，並補充，該計畫運作至今，並未出現馬匹因受驚嚇而不受控制，或傷人的情況。報道未有提及項目運作期間，馬匹數量和作息時間。