西安景區「旋轉木馬」升級用真馬　網民反應兩極(有片)

陝西省一景區推出「旋轉木馬」遊樂設施，但卻用上真馬來運作，網上影片顯示，多隻馬匹被固定在旋轉裝置上，圍繞軸心一直轉圈，供遊客騎乘體驗。消息曝光後內地部分網民質疑景區涉虐待動物、存在安全風險等，在輿論壓力下，景區也緊急宣布暫停該項目。

綜合《大河報》、《九派新聞》等內地媒體報道，陝西省西安市某一景區的旋轉木馬遊樂設施，有別於傳統使用金屬結構、實木等複合材料製成的木馬，而是將幾匹活生生的馬固定在鐵架，圍著一處軸心反覆轉圈，有工作人員在設施內引領、驅動馬匹，讓遊客騎行。報道指，這活動每次5分鐘，收費30元人民幣(下同)，現場更出現排隊人潮。