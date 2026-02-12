內地Seedance 2.0影像生成效能驚人　周星馳經理人批侵權

字節跳動於2月9日發布AI影像生成模型Seedance 2.0。（圖／翻攝百度百科）

字節跳動於2月9日發布AI影像生成模型Seedance 2.0，在科技圈與資本市場掀起巨大波瀾。該模型支援圖像、影片、音頻、文本四種模態輸入，能精準還原畫面構圖、角色細節，並複刻鏡頭語言與複雜動作節奏。 綜合內地媒體10日報道，《黑神話：悟空》製作人、遊戲科學執行長馮驥發文稱讚Seedance 2.0為「當前地表最強影片生成模型」，並表示「AI理解多模態資訊並整合的能力完成了一次飛躍，令人驚嘆」。 「感覺90%都白學了」 他認為該技術將徹底降低生產門檻，使傳統組織結構與製作流程面臨重構，內容領域將迎來史無前例的通貨膨脹。國外影視創意網紅el.cine在X上感嘆：「學了7年數位電影製作，現在感覺90%都白學了。」

然而強大技術也引發爭議。科技博主Tim（本名潘天鴻）反映，在未給出任何提示詞、資訊及聲音檔案的情況下，Seedance 2.0竟能自動用他的聲音說話，讓他連說了6次「恐怖」。周星馳經理人陳震宇也針對鋪天蓋地的周星馳AI影片發文質疑是否屬於侵權，平台是否放任不管。近期短影音平台流行的AI「名人拜年」，也被提醒有侵權嫌疑及滋生詐騙風險。

叫停真人人臉上傳功能 針對爭議，字節跳動團隊於2月9日緊急叫停真人人臉上傳功能，目前限制了部分模型功能，僅在進行活體認證的情況下可生成真人影像，不支援輸入真人圖片或影片做主體參考。