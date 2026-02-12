中日春運航班大減近半　首星期削1292班次　58條航線停運

中日航班銳減近半

中日關係惡化影響下，中國赴日航班持續銳減。根據內地航班管家DAST最新數據顯示，2026年春運第一周，中日航線相比2025年春運第一周減少1,292班次（往返計算為兩班），同比下降49.2%。其中，減班幅度最大的航線為上海浦東至大阪關西以及上海浦東至東京成田。 香港、泰國、南韓是首選目的地 綜合內地媒體11日報道，數據進一步指出，上海浦東至關西航線減班87班次，上海浦東至成田航線減班40班次。此外，有58條在2025年春運期間營運的中日航線已取消全部航班，相較1月底時進一步增加。

根據內地航班管家DAST最新出爐的2026春運首周出境航線TOP50航班量及排名，香港、泰國、南韓依然是內地人春節出境的首選目的地，佔據榜單的絕對主力位置。除新開廣州白雲至柬埔寨航線外，廣州白雲至吉隆坡、上海浦東至越南內排、上海浦東至吉隆坡等航線增班均超過20班次。減班幅度最大的航線為上海浦東至大阪關西以及上海浦東至東京成田。

免退改政策延至今年10月底 此前，日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，引發內地多部門強烈抗議，並採取相應措施。外交部和駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。