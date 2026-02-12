深圳科企舉辦人形機械人格鬥賽　冠軍純金腰帶值千萬元

深圳眾擎機器人科技股份有限公司9日在深圳舉行全球人形機器人自由格鬥聯賽（URKL）發布會，宣布啟動全球首個商業化人形機器人格鬥賽事。眾擎機器人創始人兼執行長趙同陽透露，聯賽將為最終冠軍團隊頒發價值1,000萬元人民幣（約1,131萬港元）的純金腰帶，這也是目前人形機器人競技領域最高額的獎勵。

比賽採用三局兩勝制

綜合內地媒體報導，URKL聯賽以身高173厘米、體重75公斤的眾擎人形機器人T800為標準競技載體，參賽隊伍面向全球高校、企業、科研機構開放報名。經報名和海選審核後，將產生16支正賽隊伍，並分成4個小組進行組內積分循環賽，最終將誕生冠亞季軍。賽事從2月持續至12月，旨在通過賽事打磨人形機器人的運動控制、平衡算法、感知決策、動力系統和結構防護等核心能力。