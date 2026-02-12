深圳科企舉辦人形機械人格鬥賽　冠軍純金腰帶值千萬元

深圳眾擎機器人科技股份有限公司9日在深圳舉行全球人形機器人自由格鬥聯賽（URKL）發布會，宣布啟動全球首個商業化人形機器人格鬥賽事。眾擎機器人創始人兼執行長趙同陽透露，聯賽將為最終冠軍團隊頒發價值1,000萬元人民幣（約1,131萬港元）的純金腰帶，這也是目前人形機器人競技領域最高額的獎勵。
比賽採用三局兩勝制
綜合內地媒體報導，URKL聯賽以身高173厘米、體重75公斤的眾擎人形機器人T800為標準競技載體，參賽隊伍面向全球高校、企業、科研機構開放報名。經報名和海選審核後，將產生16支正賽隊伍，並分成4個小組進行組內積分循環賽，最終將誕生冠亞季軍。賽事從2月持續至12月，旨在通過賽事打磨人形機器人的運動控制、平衡算法、感知決策、動力系統和結構防護等核心能力。
在戰隊機器人配置方面，每支隊伍將擁有一台主戰機器人和一台備用機器人，且只有當主戰機器人出現不可逆的故障時，經裁判組批准方可更換一次機器人。比賽進行過程中嚴禁更換電池，僅可在局間休息和暫停期間換電。每場比賽採用三局兩勝制，單回合淨比賽時間為5分鐘。
進入家庭仍然不現實
據了解，機器人倒地後若能在10秒內自動站起，不會進行判罰。如果不能自動站起，單場最多可以有2次人工復位，復位超時或次數用完仍無法站立的則會被判技術性擊倒。另外，每場比賽每支隊伍還擁有2次主動戰術暫停和一次緊急故障維修機會。聯賽拒絕暴力化改裝，鼓勵自研護具、算法創新、工程優化。
趙同陽表示，比賽將提供遙控和自主兩種模式供選擇，但全自主化的自由搏擊一定是未來。他說明，用最短的時間、最狠的招式快速把對方擊倒為止，全程只需要一個快速的自我決策，用人遙控反而太慢了。他也提到，現階段讓人形機機器人進入家庭仍然不現實，舉辦格鬥比賽來驗證人形機機器人的能力，也是未來機機器人做髒活累活的基礎條件。
