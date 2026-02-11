春節臨近 內地機械人贈興「日薪」8000元 日跳3場跳到出煙

內地春節臨近，民眾忙於回鄉探親團圓拜年，連機械人都「忙到出煙」！皆因內地的人形機械人發展已愈來愈成熟和普及，不少活動及商戶都會租用機械人來贈興及提升人氣，據報有熱門款式的機械人「日薪」可達8,000元(人民幣、下同)。

內媒報道，機械人租賃市場在年底至春節期間迎來生意高峰，景區、商場、公園及商戶推廣活動等紛紛可見機械人的身影。不少機械人的檔期已爆滿，有機械人一日要趕3場活動。據報有機械人因為不斷跳舞娛賓，而導致冒煙甚至損壞，須急急進廠維修。