春節臨近 內地機械人贈興「日薪」8000元 日跳3場跳到出煙

內地春節臨近，民眾忙於回鄉探親團圓拜年，連機械人都「忙到出煙」！皆因內地的人形機械人發展已愈來愈成熟和普及，不少活動及商戶都會租用機械人來贈興及提升人氣，據報有熱門款式的機械人「日薪」可達8,000元(人民幣、下同)。
內媒報道，機械人租賃市場在年底至春節期間迎來生意高峰，景區、商場、公園及商戶推廣活動等紛紛可見機械人的身影。不少機械人的檔期已爆滿，有機械人一日要趕3場活動。據報有機械人因為不斷跳舞娛賓，而導致冒煙甚至損壞，須急急進廠維修。
部分跳舞機械人獲「加薪」100%
報道又指，機械人在旺季期間大加「人工」，部分更獲「加薪」100%。基本版機器人日薪為約2,000元，過年期間加價至3,500元；而有「才華」的機械人，例如識跳舞或舞獅等，本來日薪為約4,000元，新年旺季加價至6,000元，而大年初一的檔期索價更高，為日薪8,000元，即較平時「加薪」達100%。
機械人跳舞跳到跌倒連環圖︰
機械人也有排舞師 編3分鐘舞步索價約8000
據報一般用機械人的單位，最少會連續租用7天，故機械人租賃公司會「揀客」，未必會接單日訂單，就算會接，索價將更高。另據稱目前最熱門的機械人是「宇樹U2」、其知名度最高，其次是「智元靈犀」。
人類有排舞師，想不到現在連機械人也有排舞師，有商家已提供機械人編舞服務，編3分鐘舞步索價約8,000元；亦也使用商家提供的舞步，包括王力宏的《火力全開》及張藝興的《大花轎》等。