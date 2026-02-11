消費者喜獲20.5億元新春禮包 內地商務部偕9部門辦「樂購新春」

國務院新聞辦公室昨舉行新聞發布會，介紹2026年「樂購新春」春節特別活動及保障春節市場供應有關情況。各地已經安排20.5億元資金，在9天假期內，透過發放消費券、補貼及紅包等，直接惠及廣大消費者。 商務部副部長盛秋平在會上表示，新年伊始，商務部在上海啟動「購在中國暨新春消費季」活動，並在甘肅、黑龍江及廣東等地，啟動全國網上年貨節、冰雪消費季，以及老字號大小嘉年華等多種活動。即將到來的農曆新年，將迎來9天假期，商務部聯合9部門策劃「樂購新春」春節特別活動。

活動有三大重點，一是全域聯動全民樂享，打造消費盛宴。由商務部門牽頭，宣傳、文旅、金融、體育、民航及鐵路等跨部門聯手，動員數十家全國性的商協會，聯同全國百街千圈、千集萬店參與，送上真金白銀的「新春禮包」，讓全國各地的消費者以及外國朋友，感受年味及享受實惠。 各地熱鬧情況︰

「吃住行遊購玩」全方位振消費 二是聚焦節日消費需求，涵蓋「吃住行遊購玩」。「好吃」方面，鼓勵餐飲業推出年夜飯套餐及新春團圓宴等；「好住」方面，鼓勵家居賣場及家電品牌惠民讓利、鼓勵酒店及民宿等推優惠套餐；「好行」方面，民航及鐵路將加大運力，並鼓勵航空公司推出春節特別餐飲等服務；「好遊」方面，展開「跟著電影去旅遊」等活動，並支持各地舉辦廟會及非遺展演等新年習俗活動；「好購」方面，支持全國步行街(商圈)等準備足夠貨源、推出優惠促銷，並支持縣域鄉村舉辦年貨大集(市集)；「好玩」方面，鼓勵各地推出特色春晚及鄉村演出等，讓群眾感受新春文化。

指導各地增加以舊換新補貼量 三是突出便民、利民及惠民。商務部將指導各地在春節增加以舊換新補貼數量，並指導50個試點城市，展開有獎發票活動，以及在春節期間加大獎金投放力度。各部門及地區將整合不同領域的資源推出惠民舉措，所涉資金達20.5億元。