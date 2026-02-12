美國科技富豪蓋茨捲入已故性犯罪富豪愛潑斯坦案件，全球關注，內媒披露，他近日現身上海市出席活動，被問及事件，蓋茨坦言「吃過幾次晚餐」，但強調沒接觸過受害者、也從未去過其島嶼。

內媒《財聯社》報道，蓋茨（Bill Gates）11日傍晚現身上海市，出席一場名為「行動創造希望」的活動，聚焦全球健康與發展議題，並與內地紀錄片導演周軼君展開對談。

「從未接觸過任何受害者」

據《第一財經》報道，蓋茨在專訪中，正面回應關於他與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係的爭議，他表示：「在2011年到2014年間，我確實與愛潑斯坦吃過幾次晚餐，但關於這件事，其實沒有甚麼新的內容可以補充。我從未接觸過任何受害者，也從未去過他的島嶼。」