湖南1200年古樹　遭2屁孩掟炮仗焚燒10小時(有片)

年近歲晚，內地部分地區城鎮開始有人燃點炮仗煙花以添節日氣氛，惟部分人缺乏安全意識導致意外或損失。湖南道縣近日一棵1,200年的古樹，遭兩名缺乏成年人陪伴的小孩投擲炮仗，導致起火，最終大火焚燒約10小時才被撲熄。

綜合《頭條新聞》、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，事發於9日下午3時許，湖南道縣林業局發布情況通報，祥霖鋪鎮祥霖鋪居委會一棵古樟樹發生火情。縣林業、消防、應急管理等部門迅速抵達現場，組織開展滅火救援工作。由於該樹樹幹及粗枝空心彎曲，內部油脂含量較高，火點位置隱蔽且分散，明火撲滅後多次出現復燃現象，歷經10小時努力，火勢被撲滅。經縣森林公安部門調查，該火情因兩名未成年小孩將炮仗扔進樹幹空心部所致。