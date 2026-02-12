湖南1200年古樹　遭2屁孩掟炮仗焚燒10小時(有片)

年近歲晚，內地部分地區城鎮開始有人燃點炮仗煙花以添節日氣氛，惟部分人缺乏安全意識導致意外或損失。湖南道縣近日一棵1,200年的古樹，遭兩名缺乏成年人陪伴的小孩投擲炮仗，導致起火，最終大火焚燒約10小時才被撲熄。
綜合《頭條新聞》、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，事發於9日下午3時許，湖南道縣林業局發布情況通報，祥霖鋪鎮祥霖鋪居委會一棵古樟樹發生火情。縣林業、消防、應急管理等部門迅速抵達現場，組織開展滅火救援工作。由於該樹樹幹及粗枝空心彎曲，內部油脂含量較高，火點位置隱蔽且分散，明火撲滅後多次出現復燃現象，歷經10小時努力，火勢被撲滅。經縣森林公安部門調查，該火情因兩名未成年小孩將炮仗扔進樹幹空心部所致。
網民：往死裡罰他家長就行了
該樹樹齡約1,200年、高約20米、直徑3.2米，已納入省古樹名木「一樹一檔」管理。火警後，經專家鑒定，火情導致樹幹內部腐朽木質部碳化，部分枝幹出現折斷，但樹幹表皮及韌皮部組織保持完整，水分與養分輸送功能仍維持正常，未造成致死性損傷。下一步，將立即推進該古樟樹的搶救復壯工作，並對相關人員進行責任追究。
事件曝光後引起內地網民議論：「古樹碰到這倆小孩也是倒楣」、「1200年的古樹啊，太令人心痛了！」不少人認為涉事小孩的家長應負上責任：「他還是個孩子，往死裡罰他家長就行了」、「狠罰監護人」、「這種娃就是故意的，罰的家長肉痛才會好好管教」。