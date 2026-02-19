熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Feb-19 13:00
更新：2026-Feb-19 13:00

台男火車門帶回家「成就解鎖」　網民紛曬家中麥當勞叔叔與飛機餐車

分享：
有台灣網民把一扇退役火車門帶回家，並邀請各路網民分享個自的珍藏。(Threads圖片)

有台灣網民把一扇退役火車門帶回家，並邀請各路網民分享個自的珍藏。(Threads圖片)

adblk4

人退休等於展開人生下半場，物件退役後同樣可以找到新歸宿。台灣有人近日買下一扇真正的火車車門，並成功運回家中收藏，形容雖然用處不大，但也算是「達成人生成就」。他把「創舉」放到社交平台分享，並邀請一眾網民留言分享各自的珍藏。除台灣網民分享之外，也有香港網民「加入戰團」，張貼家中特色收藏品。

有台灣網民在家中放置乘搭飛機用的手提行李尺寸測量架。(Threads用戶「otaku0912」圖片) 有台灣網民把麥當勞叔叔收藏在家中。(Threads用戶「lovexe123」圖片) 有台灣網民在家中安裝空中服務員坐的摺疊座位。(Threads用戶「amos_yuan」圖片) 有台灣網民保留了巴士的錢箱。(Threads用戶「haoo4o4」圖片) 有台灣網民在家中洗手間安裝波音737頭等艙的廁所門。(Threads用戶「kangcash」圖片) 628349492 17865906963563715 1243571861083138437 n 有台灣網民把麥當勞招牌收藏在家中。(Threads用戶「gacha_hunter」圖片)

買飛機摺疊座位穿鞋用

當地網民紛紛張貼家中的收藏品，有很多都是回應發帖者的鐵路主題，包括火車座椅、捷運列車的電子路線顯示屏、日本西武鐵道的車廂拉環，當中該顯示屏目前仍能如常運作，可用紅色顯示台北捷運淡水信義線的往淡水方向。航空界的「代表」亦不遑多讓，有人收藏了已結業復興航空的手提行李尺寸測量架、客機的機艙餐車、飛機乘客座椅等，亦有人表示把家中洗手間門換成波音737頭等艙的廁所門，以及在大門旁安裝空中服務員坐的摺疊座位(jump seat)，「放在玄關穿鞋時使用。」

adblk5

陸路交通方面，不少台灣網民都有收藏巴士的錢箱，「公車投幣桶，現在當存錢筒」，亦有人把座椅買回家，帖文亦有香港網民「參戰」，展示自己的香港巴士電子顯示牌、扶手吊環、「鬼面罩」和日本巴士「乘降中」的屏幕。另一方面，亦有連鎖品牌的退役裝置，包括麥當勞的金色拱門標誌燈箱及麥當勞叔叔擺設，以4Multiple imagesaddexpandmore-dots及馬路圓形的限速提示路牌。同時，帖文也有較少見的分享，是印尼海軍專用車牌，以及一台公共電話。

網民：這串都是甚麼收藏家

adblk6

沒有收藏同類物品的網民均大開眼界，有人笑言「超好笑，一堆把原本是公共設施的東西往家裡搬」、「別把家裡當廢鐵廠了」，亦有留言問「你們到底是從哪裡拿到這些東西的啊」、「有些都不知道怎麼搬回家的」、「好多神人～～到底怎麼買的啦」、「這串都是什麼收藏家。」

有台灣網民在家中放置公用電話。(Threads用戶「________________.rima」圖片) 有台灣網民把一扇退役火車門帶回家，形容是「達成人生成就」。(Threads用戶「yun_910926」圖片) 有台灣網民把一扇退役火車門帶回家，形容是「達成人生成就」。(Threads用戶「yun_910926」圖片) 有台灣網民保留了巴士的錢箱。(Threads用戶「engine76」圖片) 有台灣網民在家中放置乘搭飛機座椅。(Threads用戶「nelsnjen」圖片) 有香港網民分享收藏了巴士的電子顯示牌。((Threads用戶「shinnosuke_nohara_jp」圖片) 有台灣網民收藏捷運列車的電子路線顯示屏。(Threads用戶「_agreen147」圖片)
地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 6_21.jpg

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務