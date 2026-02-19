台男火車門帶回家「成就解鎖」　網民紛曬家中麥當勞叔叔與飛機餐車

人退休等於展開人生下半場，物件退役後同樣可以找到新歸宿。台灣有人近日買下一扇真正的火車車門，並成功運回家中收藏，形容雖然用處不大，但也算是「達成人生成就」。他把「創舉」放到社交平台分享，並邀請一眾網民留言分享各自的珍藏。除台灣網民分享之外，也有香港網民「加入戰團」，張貼家中特色收藏品。

買飛機摺疊座位穿鞋用 當地網民紛紛張貼家中的收藏品，有很多都是回應發帖者的鐵路主題，包括火車座椅、捷運列車的電子路線顯示屏、日本西武鐵道的車廂拉環，當中該顯示屏目前仍能如常運作，可用紅色顯示台北捷運淡水信義線的往淡水方向。航空界的「代表」亦不遑多讓，有人收藏了已結業復興航空的手提行李尺寸測量架、客機的機艙餐車、飛機乘客座椅等，亦有人表示把家中洗手間門換成波音737頭等艙的廁所門，以及在大門旁安裝空中服務員坐的摺疊座位(jump seat)，「放在玄關穿鞋時使用。」

陸路交通方面，不少台灣網民都有收藏巴士的錢箱，「公車投幣桶，現在當存錢筒」，亦有人把座椅買回家，帖文亦有香港網民「參戰」，展示自己的香港巴士電子顯示牌、扶手吊環、「鬼面罩」和日本巴士「乘降中」的屏幕。另一方面，亦有連鎖品牌的退役裝置，包括麥當勞的金色拱門標誌燈箱及麥當勞叔叔擺設，以及馬路圓形的限速提示路牌。同時，帖文也有較少見的分享，是印尼海軍專用車牌，以及一台公共電話。 網民：這串都是甚麼收藏家

沒有收藏同類物品的網民均大開眼界，有人笑言「超好笑，一堆把原本是公共設施的東西往家裡搬」、「別把家裡當廢鐵廠了」，亦有留言問「你們到底是從哪裡拿到這些東西的啊」、「有些都不知道怎麼搬回家的」、「好多神人～～到底怎麼買的啦」、「這串都是什麼收藏家。」