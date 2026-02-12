中國專題｜3000億級「它經濟」崛起 內地毛孩怎樣過春節？寵物團年飯 寵物旅遊 寵物機位搶灘(多圖)

春節是中國人的最重要節日，內地民眾熱熱鬧鬧穿州過省回鄉探親之際，毛孩家長們如何安置家中寵物？內地把寵物經濟稱為「它經濟」，是個仍茁壯成長中的3000億級市場，隨著社會愈來愈富足、人民愈追求情緒價值，「它經濟」潛力不容忽視，且目前已催生出不少新場景及新需求。 犬貓消費市場達3126億元 根據《2026年中國寵物行業白皮書(消費報告)》，2025年內地城鎮寵物(犬貓)數量為1.26億隻，消費市場規模達3,126億元(人民幣、下同)。不少飼主的理念已從簡單的「餵養責任」逐漸轉為「情感價值」，春節期間對毛孩的安置，不再只有「留守家中」或「開車帶走」兩個選擇。與主人一起搭飛機、一起拍全家福、給牠們預訂團年飯、度身訂造帶著寵物去旅行的行程，毛孩過春節場景已愈趨多元化。

高鐵提供寵物托運 飛機則設「寵物專屬座位」 自2025年4月8日起，鐵路部門在京滬高鐵部分班次試行高鐵寵物托運服務。2026年春運期間，為了讓旅客攜寵出行更便捷，自1月28日起，鐵路部門再次擴大高鐵寵物托運服務試點範圍，把辦理寵物托運的高鐵站總數增加至110個。民航部門也推出更人性化的措施，除了辦理托運以及把寵物入籠帶進客艙的選項外，多間航空公司在更多航線推出「寵物專屬座位」服務，讓寵物擁有與主人相鄰的專屬座位。種種新的出行方式，反映消費者愈趨著重寵物在旅途中的舒適度及旅程的透明度。

寵物宿位「一窩難求」寵物醫院推寄養服務 有些家庭不方便攜寵出行，又不放心把毛孩獨留在家，寄養、託管及上門餵養等多元服務，亦在內地備受追捧，服務內容也從單純的「遛和餵」，發展到全方位的寵物健康保障。目前，傳統寵物店憑藉高性價，比仍是消費者主流選擇，吉林長春一間寵物店的飼養員表示︰「春節期間的16個寄養名額早就約滿了。可以說『一窩難求』。」也有一些家庭式寄養店舖，透過布置主題房、升級食材以及提供健康保養等服務，吸引要求更高的毛孩家長。

廣西南寧一間寵物醫院推出了酒店式寵物寄養服務，在春節期間接獲大量查詢，價格從每隻寵物每日數十元至數百元不等，服務內容涵蓋托管照顧、美容及中醫理療等。 「寵物團年飯」需求增加 除了出行與居住服務改善外，毛孩家長對吃和玩亦有新要求。在江蘇無錫，有寵物烘焙師近日忙於製作寵物團年飯，「我們希望寵物餐食既符合營養需求，又兼具色香味」。吉林長春則有火車車廂主題寵物餐廳，融合寵物餐飲、遊樂及社交功能，為到店寵物提供鮮食及烘焙零食等，目前也在趕制寵物團年飯訂單。

玩樂方面，「人寵共玩」的項目在內地愈來愈多，且備受青睞。北京市昌平區早前舉辦寵物廟會，讓主人帶著萌寵閒逛、掛起好意頭掛飾、求福字。另外，除了近郊或短途出遊，也有愈來愈多寵物家庭，選擇假期攜寵旅行，「寵物定制旅遊」應運而生。 寵物公司設逾百條攜寵旅遊路線 在四川成都，成立於2021年的MOOM寵物公司，在省內已有超過100條攜寵旅遊路線，公司在今年春節推出7日6夜的寵物旅行團，據報自宣布後僅兩周便閃電式客滿，公司負責人稱其寵物旅行團由導遊、訓犬師和攝影師組成，不僅幫客戶解決交通、住宿及目的地線路等問題，還會為他們提供旅拍(旅遊攝影)照片。

過年要有儀式感 毛孩拍新年寫真 說到拍照，給毛孩拍攝新年寫真，也是內地一股消費熱潮，民眾認為毛孩過年也要有儀式感。武漢一家寵物寫真店，帶寵物拍寫真的客人絡繹不絕，店裡亦提供寵物洗澡及美容等服務。 當毛孩的春節被鄭重安排、當牠們成為愈來愈家庭不可或缺的一員，除了看到一個3.000億級市場的崛起、看到民眾消費觀念的更迭之外，也看到愈來愈文明、更關注生命品質的社會發展。