杭州樓盤送一公斤黃金 樓跌金升業主倒賺25萬

內地杭州一個半新樓盤因樓價回落，令小業主身家貶值百萬元(人民幣、下同)，但因當年發展商買樓送黃金，如今金價暴漲，令小業主由蝕錢變成倒賺25萬，喜出望外。

內媒報道，杭州臨安區樓盤「華發．薈天府」於2023年6月展開「買房送黃金」促銷活動，以當時金價每克約450元計算，購買119平方米戶型、總價約250萬元的單位，可獲價值約45萬元的一公斤黃金，相當於樓價打了82折。

據稱，當年杭州核心區域「一房難求」極為搶手，但臨安這類遠郊地區，卻陷入「促銷內卷」。當時有業內人士直言發展商「其實就是變相降價」，「開發商通過送黃金、送裝修等方式達到實際降價目的，既能省去重新備案的麻煩，也能安撫老業主情緒」。但這促銷活動因關注度過高，其後被有關方面叫停。