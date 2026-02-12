杭州樓盤送一公斤黃金 樓跌金升業主倒賺25萬

內地杭州一個半新樓盤因樓價回落，令小業主身家貶值百萬元(人民幣、下同)，但因當年發展商買樓送黃金，如今金價暴漲，令小業主由蝕錢變成倒賺25萬，喜出望外。
內媒報道，杭州臨安區樓盤「華發．薈天府」於2023年6月展開「買房送黃金」促銷活動，以當時金價每克約450元計算，購買119平方米戶型、總價約250萬元的單位，可獲價值約45萬元的一公斤黃金，相當於樓價打了82折。
據稱，當年杭州核心區域「一房難求」極為搶手，但臨安這類遠郊地區，卻陷入「促銷內卷」。當時有業內人士直言發展商「其實就是變相降價」，「開發商通過送黃金、送裝修等方式達到實際降價目的，既能省去重新備案的麻煩，也能安撫老業主情緒」。但這促銷活動因關注度過高，其後被有關方面叫停。
金價升近149%
兩年半過去，沒料因樓價不振而蝕錢的小業主，卻因金價飆升倒賺。報道指，以截至2月9日的國際金價來看，金價已從2023年每克約450元，升至每克約1,120元，漲幅近149%。當時獲發展商送金的小業主，以119平方米戶型贈送一公斤黃金計算，當年價值約45萬元，如今市值已達約112萬元。
業主︰瞎貓碰上死耗子
華發．薈天府所在地區，樓價由2023年約2.2萬元/平方米，回落至目前約1.47萬元/平方米，即當年以250萬元總價購入119平方米房子的業主，物業已縮水約87萬元。但計及獲贈的一公斤黃金，小業主一來一回賺了約25萬元。有小業主直言「沒想過」會有這結果，「房價是跌了，但黃金漲瘋了」，指就像是「瞎貓碰上死耗子(老鼠)」，即靠運氣誤打誤撞而成功。內媒稱事件反映「別把雞蛋放在同一籃子」的古老智慧，應當分散投資。