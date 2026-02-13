農曆新年2026｜網信辦整頓網路生態　點名打擊「不婚不育」言論

中央網信辦昨日（2月12日）宣布，即日起展開為期一個月的「清朗·2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動。官方此次特別將「惡意挑動負面情緒」列為整治重點，首要目標便是打擊宣揚「不婚不育」及反婚反育等渲染「婚姻恐懼」與「生育焦慮」的價值觀。 行動維持一個月 據中央網信辦12日消息，此次專項行動旨在營造喜慶祥和、積極向上的春節網路氛圍，即日起展開為期一個月專案行動，大力整治民眾經常反映的網路生態問題，行動將針對四大突出問題進行強力整治。

四大問題分別為，惡意挑動負面情緒、生成傳播「數位泔水」等垃圾資訊、炮製傳播不實資訊、為違法活動引流（例如賭博）。

針對惡意挑動負面情緒，網信辦說明，包括鼓吹不婚不育、反婚反育等不良價值觀；挑動男女性別對立、渲染「婚姻恐懼」與「生育焦慮」；或以年貨採購、春俗比拚等名義炫富、鬥富；或假借春節晚會、春節檔期影視作品、熱門體育賽事等，組織網路「飯圈」（粉絲圈）活動，挑起對立（透過貶抑他人追捧特定對象）。 將打壓AI生成不當內容

生成傳播數位泔水等垃圾資訊則指利用AI等新技術生成邏輯混亂、資訊空洞、高度雷同的低質內容；或對經典動畫、影視作品等植入低俗暴力內容；或「魔改」文學名著、歷史典故；或製造家庭矛盾和劇情，營銷炒作博取流量；或利用AI生成雞湯網文、霸道總裁爽劇、專家科普等圖文、短影片內容，影響認知判斷。 此外，網信辦將嚴查編造春運保障或社會安全領域的謠言；最後則是防範以算命轉運、同城交友為名的違法引流等活動。網信辦強調，將督促重點平台成立專班加強值守，主動清理違規信息並公開案例，以形成震懾力。

本次整頓行動，官方特別點名「反婚反育」言論，顯示出北京對人口結構壓力的高度關注。報道指出，部分網路內容過度渲染「生育焦慮」或「炫富鬥富」，易引發網民比較與對立情緒。為了遏止這些負面價值觀擴散，網信辦要求各網站平台加強對首頁首屏、熱搜榜單及評論區巡查。特別是針對批量炮製的家庭矛盾劇情與AI生成的虛假科普，將採取嚴厲的處置措施，確保農曆新年期間的網路空間維持「喜慶祥和」。 2025年結婚數字止跌回升 值得關注的是，民政部2月11日最新公布的數據顯示，2025年結婚登記數為676.3萬對，比2024年成長了10.76%，正式終結了連續12年的下滑趨勢。這主要歸功於去年實施的新版《婚姻登記條例》，取消了地域限制並不再需要戶口本，加上各地紛紛推出結婚獎勵與消費券，刺激了登記意願。然而，根據國家統計局1月19日公布的人口數據，2025年末總人口約14.05億，已連續四年下降。儘管結婚數回升，但2025年出生人口僅792萬人，出生率5.63‰，創下1949年有紀錄以來的新低。這顯示出即便政策面全力作多，要在高齡化社會背景下扭轉人口負成長，仍面臨極大挑戰。