中央領導看望胡錦濤等多名前國家領導人 包括董建華

《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人，在春節前夕分別看望，或委託負責人士看望多名前正國級領導人，包括中共中央前總書記胡錦濤、國務院前總理朱鎔基、溫家寶、全國政協前主席賈慶林、汪洋，以及多名前副國級領導人，包括國家前副主席李源潮、全國政協前副主席董建華等老同志，向他們致以誠摯的節日問候，衷心祝願他們新春愉快、健康長壽。



報道說，老同志們對此表示感謝，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心衷心擁護，高度評價黨和國家過去一年各項事業取得的顯著成就，一致認為「十四五」收官之年，以習近平同志為核心的黨中央，團結帶領全黨全軍全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



報道又指，老同志們希望全黨全軍全國各族人民更緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，努力實現「十五五」良好開局。

