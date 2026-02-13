最愛派錢公司去年賺2.7億　年會派1.8億破紀錄花15分鐘數錢

河南礦山起重機有限公司（簡稱河南礦山）今日（2月13日）舉行年會，現場發放超過6000萬元人民幣（約3,797萬港元）的現金，加上線上發放的，年終獎金總額突破1.8億元人民幣（約2億港元），再次刷新該公司發放獎金紀錄。 去年3分2利潤派予員工 綜合《大象新聞》、《大河報》等傳媒報道，河南礦山去年獲利2.7億元人民幣，以年終總獎金1.8億元人民幣計算，相當於把賺取得3分2發給員工。年會邀請約7000名員工及家屬參加，現場準備了700多枱宴席，並找知名歌手屠洪剛登台表演助興。

總裁魏學明表示，今年的年終獎金總額比去年多了6000至7000萬元人民幣，光數錢時間就花了至15分鐘。此外，為了彰顯公司推崇的孝道文化，今年特別首次邀請優秀員工的家屬參與年會，並頒發「孝星員工」獎項，表彰孝順父母的員工。

根據公開資料，河南礦山成立於2002年，註冊資本達11.77億元，主要從事特種設備製造、設計及電線電纜生產等業務。該公司自創立以來，以「大道同行，共同富裕」為理念，長期致力提升員工福利及回饋社會。2024年，企業淨利潤達2.6億元，其中1.7億元直接用於發放員工年終獎金。此外，公司還在「麥收季」提供有薪假期，讓員工回鄉收割小麥，並額外發放1,000元現金；婦女節則為近2,000名女員工準備了800元現金、玫瑰花及禮物。

除了物質獎勵，河南礦山集團還特別注重員工家屬的福利。該公司已連續舉辦13屆中秋孝文化旅遊節，每年3月底免費請員工父母旅行，去年派出77輛大巴，帶領逾4,000名老人前往杭州、上海等地觀光，吃住行全程免費。不少展者因此人生第一次坐飛機旅行或出國。因為福利政策愛顧員工，董事長崔培軍被員工和網友稱為「全網最愛派錢的老闆」及「最懂打工仔的人間理想老闆」。

魏學明強調，河南礦山集團就像一個大家庭，而崔培軍則像是大家長，致力於為員工及當地居民創造更好的生活條件。公司回鄉辦廠的初衷，就是希望藉由提供就業機會和穩定收入，回饋家鄉，實現共同富裕的願景。