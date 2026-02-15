燈會｜上海/杭州/四川萬家燈火 光影盲盒帶來沉浸式體驗

2026年馬年將至，福燈迎春。中國各大城市的夜空，再次被一年一度的新春燈會點亮，萬家燈火交織成網，將夜幕渲染成一片流光溢彩的星幕，讓我們逐一欣賞！

文章出處： 「當代中國」網站

今年的春節燈會，在濃傳統年味中，巧妙混搭了科技與國潮，它們如同被注入全新靈魂，正上演一場精彩紛呈的創意大比拼。

作為每年春節燈會的「重頭戲」，四川自貢燈會再次以科技刷新想象！

