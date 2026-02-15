熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Feb-15 07:00
更新：2026-Feb-15 07:00

燈會｜上海/杭州/四川萬家燈火 光影盲盒帶來沉浸式體驗

分享：
燈會｜上海/杭州/四川萬家燈火 光影盲盒帶來沉浸式體驗

燈會｜上海/杭州/四川萬家燈火 光影盲盒帶來沉浸式體驗

adblk4

2026年馬年將至，福燈迎春。中國各大城市的夜空，再次被一年一度的新春燈會點亮，萬家燈火交織成網，將夜幕渲染成一片流光溢彩的星幕，讓我們逐一欣賞！

文章出處：「當代中國」網站

今年的春節燈會，在濃傳統年味中，巧妙混搭了科技與國潮，它們如同被注入全新靈魂，正上演一場精彩紛呈的創意大比拼。

作為每年春節燈會的「重頭戲」，四川自貢燈會再次以科技刷新想象！

四川自貢燈會的「神奇華夏」燈組，以《莊子·逍遙遊》中的鯤鵬為原型。（圖片來源：feir＠小紅書） 四川自貢燈會的「木蘭傳奇」燈組，是燈會首次以「彩燈連環畫」的形式呈現的燈組。（圖片來源：視覺中國） 四川自貢燈會的「暢想未來」燈組，星光與繁華交織，以小女孩和花海為主角。（圖片來源：小文的旅遊筆記＠小紅書） 四川自貢燈會的「卜同凡響·椒個好運」燈組，與潮牌STAYREAL共同打造。（圖片來源：熙蜀小聚@小紅書）

莊子花木蘭作四川燈會主題

第32屆四川自貢國際恐龍燈會以「燈繪華夏 築夢未來」為主題，核心燈組是「神奇華夏」，以《莊子·逍遙遊》中的鯕鵬為原型，長達210米、高32米，遊客甚至可以走入其「腹中」，仰望由LED星空穹頂構建的浩瀚星河。

adblk5

另一組「木蘭傳奇」則是一幅長達180米的彩燈連環畫，花木蘭的臉部神態更運用了3D捕捉技術，一顰一笑，栩栩如生，彷彿那位代父從軍的傳奇女英雄，正穿越時空向大家訴說她的故事。

今年上海豫園主題為《山海奇豫記·曠野篇》，主燈組「駿馳九州，步步生花」復刻盛唐六駿，氣勢恢宏。（圖片來源：紅桃桃@小紅書） 豫園商城的凝暉路，布置了各式色彩鮮艷的花燈和可愛小馬燈，活力盎然。（圖片來源：紅桃桃@小紅書） 2026上海豫園燈會，首次擴展至包括外灘等地的6大區域，以華美燈飾串聯古今，圖為外灘的泡泡瑪特宮燈組。（圖片來源：我是桃嘻嘻@小紅書） 豫園九曲橋的「馬躍星河」燈組。燈組運用數位光影技術，將湖面化作一片深邃的藍色星海，夢幻迷人。（圖片來源：DXIN@小紅書）

上海豫園設6大燈區

上海豫園燈會今年首次「擴容」，將璀璨華美的花燈一路鋪陳至外灘等6大燈區，彷彿一條從老城廂歷史深處流淌向未來天際的光河。

而在南京老門東，蜿蜒的明清街巷為第40屆秦淮燈會披上華裳，穿行其間，宛如在閱讀一部流淌着金陵煙火的光影傳記，美輪美奐。

adblk6

南京老門東的「赤焰神駿」燈組，高15米，是今屆秦淮燈會的亮點之一。（圖片來源：Lee📷@小紅書） 南京老門東的「胖橘」貓咪燈組，若伸手撫摸貓咪的尾巴，它還會眨眼睛，十分可愛。（圖片來源：Lee📷@小紅書） 馬年將至，作為秦淮燈會主會場之一的老門東張燈結彩，美輪美奐。（圖片來源：Lee📷@小紅書） 南京老門東，三條營港口的「福柳門東映芳華」燈組，樹上懸掛的小燈籠，宛如星河瀑布般垂落，絢爛奪目。（圖片來源：蘭小默_童鞋@小紅書）

杭州燈會充滿詩意

除了經典的傳統燈會，在杭州，也有別具匠心的花燈裝飾，營造出中式獨特的留白之美。

在杭州西溪濕地，映入眼簾的便是猶如辛棄疾筆下「東風夜放花千樹」的夢境，燈火隨蜿蜒水道與石板路蔓延，樹枝上掛滿七彩小燈籠，光影搖曳，瞬間將古詩的意境化為了可漫步其中的現實。

移步西湖，更有30艘「馬年福氣船」搖曳湖中，船頭懸掛的宋韻小馬燈精巧別緻，在波光中勾勒出「船在畫中游」的獨特年味。

小馬燈、手划船跟落日一起倒映在西湖湖面上，詩意盎然。（圖片來源：小秋喜@小紅書） 杭州西湖的「馬年福氣船」，船頭懸掛的宋韻小馬燈精巧別緻。（圖片來源：📷陳師傅@小紅書） 適逢杭州賞梅季，西溪濕地燈會中，布置了不少梅花造型的花燈，與盛開的梅花互相輝映。（圖片來源：Komod13@小紅書） 在西溪濕地北門的一棵大樹上，綴滿彩色燈籠，點亮的瞬間如憑空綻放的「千樹銀花」，將辛棄疾筆下「東風夜放花千樹」的場景呈現出來。（圖片來源：鯨魚蝕刻@小紅書）

馬年的春節燈會，就如同一個個精心設計的光影盲盒，邀請每一位遊人沉浸其中，親身感受這場遍布全國的浪漫年味。你最喜歡哪一個？

adblk7

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務