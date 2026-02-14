廣東小六生古典靚樣網上爆紅　網民：完勝網紅臉

廣東汕頭一場民俗藝陣活動中，一名小學六年級女生張羽彤因外貌精緻、氣質溫婉，被網友盛讚「神似敦煌壁畫裏的古典美人」，相關影片在社交平台獲得近30萬點讚。12日，張羽彤與母親接受媒體採訪，母親回應外界炒作質疑，強調孩子仍以學業為主。

綜合內地媒體報道，張羽彤參加的是汕頭奉敬宋朝大元帥民俗活動路訓現場，她表示自己從2025年暑假開始學習表演：「沒放假的時候，一個星期練習一次，假期則得一周練習三次。」經過一年多的堅持訓練，她一出場便驚艷全場。