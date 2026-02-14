河南情傷男變賣舊愛禮物　揭銀鐲竟「包金」升價數十倍

河南鄭州一名男子近日持前女友贈送的銀手鐲，前往首飾回收店變賣，意外發現看似平凡的飾品竟藏有驚人「秘密」。回收店員依慣例將手鐲剪開檢測時，發現內部露出的並非純銀，而是黃色物質。經檢測證實，這支總重40克的手鐲中，內部竟包裹著重達30克的高純度黃金，而外部銀料僅佔10克。 據《魯中晨報》13日報道，該名男子持手鐲前往鄭州某回收店進行交易。店員為確定純度以計算價格，在男子同意下將手鐲剪斷，沒想到斷面處露出的「亮眼金黃色」令在場眾人震驚。

異地戀經歷多次分合 店員表示，市場上常見為降低成本而製作的「金包銀」首飾，但這種將昂貴黃金隱藏在廉價純銀內部的「銀包金」做法實屬罕見。隨後經專業稱重確認，手鐲內藏的黃金價值遠超其外表呈現出的價值數十倍。 儘管男子意外獲得一筆財富，但得知真相後男子現場神色落寞，表示對手鐲內藏黃金一事毫不知情。據了解，手鐲是他已分手的前女友所贈，兩人過去因異地戀經歷多次分合，最終仍不敵距離而遺憾分開。

具備「財不露白」的意義

男子原以為這只是一份普通的紀念物，因想告別過去才決定變賣，不料卻在剪開手鐲的瞬間，才明白前女友當年將這份「沉甸甸的愛意」隱藏在平凡外殼下，這份遲來的真相讓他眼眶泛紅。 分析指出，這種特製的「銀包金」首飾多為訂製，通常具備「財不露白」或特殊的象徵意義。這起事件在網上曝光後引發熱議。有網友表示該名男子前女友很深情，認為「藏金於銀」是無聲守護；也有網友批評男子變賣舊物，諷刺男子傷感來源於錯過「富婆」；此外，也有不少網友質疑事件的真實性。