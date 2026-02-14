王毅會見英國外相顧綺慧　稱中英要不斷釋放雙邊關係利好　發掘更多合作潛能

王毅表示，中英都是世界大國和安理會常任理事國，各自承擔維護國際和平與安全的職責，應該保持經常性交往，加強戰略協調與溝通，拓展雙方共同利益，維護世界和平與發展。首相施紀賢對中國進行歷史性訪問，重啟中英關係。國家主席習近平同施紀賢（Keir Starmer）一致同意發展長期穩定的全面戰略伙伴關係，就雙多邊合作達成廣泛共識，回應各界對中英關係穩定發展的期待。

王毅說，雙方應落實好兩國領導人共識，不斷釋放雙邊關係利好，發掘更多合作潛能。雙方要辦好新一輪經濟財金對話、經貿聯委會會議、中英戰略對話，恢復兩國立法機構正常交往，密切人文交流。中方支持自由貿易，反對任何形式的保護主義，歡迎英國等各國企業來華投資，用好進口博覽會等平台，擴大對華出口，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

新華社報道，顧綺慧表示，英中構建長期穩定的全面戰略伙伴關係，符合雙方戰略利益。英方在台灣問題上長期奉行自建交以來的政策，沒有也不會改變。願同中方一道落實兩國領導人共識，推進各領域機制性對話，拓展在貿易、投資、金融、氣候、安全、綠色科技等領域合作，妥善管控分歧。英方堅持多邊主義和國際法治，雙方可加強多邊溝通協作，為促進世界和平與安全作出貢獻。